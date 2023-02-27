https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/traditsionnyy-prazdnik-khazhkyra-otmetyat-v-abkhazii-1044349515.html

Традиционный праздник Хәажәкыра отметят в Абхазии

Традиционный праздник Хәажәкыра отметят в Абхазии

Этот праздник отмечают православные христиане в первый день Великого поста. 27.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Традиционный праздник Хәажәкыра отмечают в Абхазии. В этом году он выпал на 27 февраля. Этот праздник отмечают православные христиане в первый день Великого поста.Традиционно при приготовлении теста для ахәажә (ахуаж) в одну из них клали палочку из рододендрона (ахәажәҵла-ахуажуцла), но затем начали использовать и ореховые палочки, рассказывала в интервью Sputnik фолькорист Цира Габния.Тот, кому попадется галушка с палочкой, должен будет на следующий год зарезать петуха или козу на мясопустное воскресенье. Весь год он считается "счастливчиком" и приносящим удачу своим близким.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/velikiy-post-istoriya-smysl-pravila-i-zaprety-1044323673.html

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