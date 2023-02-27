https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/traditsionnyy-prazdnik-khazhkyra-otmetyat-v-abkhazii-1044349515.html
Традиционный праздник Хәажәкыра отметят в Абхазии
Традиционный праздник Хәажәкыра отметят в Абхазии
Этот праздник отмечают православные христиане в первый день Великого поста. 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T14:50+0300
2023-02-27T14:50+0300
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в абхазии
традиции
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Традиционный праздник Хәажәкыра отмечают в Абхазии. В этом году он выпал на 27 февраля. Этот праздник отмечают православные христиане в первый день Великого поста.Традиционно при приготовлении теста для ахәажә (ахуаж) в одну из них клали палочку из рододендрона (ахәажәҵла-ахуажуцла), но затем начали использовать и ореховые палочки, рассказывала в интервью Sputnik фолькорист Цира Габния.Тот, кому попадется галушка с палочкой, должен будет на следующий год зарезать петуха или козу на мясопустное воскресенье. Весь год он считается "счастливчиком" и приносящим удачу своим близким.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/velikiy-post-istoriya-smysl-pravila-i-zaprety-1044323673.html
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традиции, абхазия, религия
традиции, абхазия, религия
Традиционный праздник Хәажәкыра отметят в Абхазии
14:50 27.02.2023 (обновлено: 15:27 27.02.2023)
Этот праздник отмечают православные христиане в первый день Великого поста.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Традиционный праздник Хәажәкыра отмечают в Абхазии. В этом году он выпал на 27 февраля.
Этот праздник отмечают православные христиане в первый день Великого поста.
В старину абхазы молились высшим силам, держа в руках не стакан вина, а пищу, на празднование хәажәкыра (хуажкыра), к примеру, делали блюдо, похожее на галушку, ахәажә (ахуаж — вареное тесто конусообразной формы).
Традиционно при приготовлении теста для ахәажә (ахуаж) в одну из них клали палочку из рододендрона (ахәажәҵла-ахуажуцла), но затем начали использовать и ореховые палочки, рассказывала в интервью Sputnik фолькорист Цира Габния.
Тот, кому попадется галушка с палочкой, должен будет на следующий год зарезать петуха или козу на мясопустное воскресенье. Весь год он считается "счастливчиком" и приносящим удачу своим близким.