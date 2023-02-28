https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/abkhazskie-vina-budut-postavlyat-v-belarus-1044364045.html

Абхазские вина будут поставлять в Беларусь

Абхазские вина будут поставлять в Беларусь

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что Сухум и Минск рассматривают реализацию различных совместных проектов, в том числе в туристической сфере. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Сухум и Минск договорились о поставках абхазских вин в Беларусь, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Министр подчеркнул, что соответствующие соглашения уже подписываются."Рассматриваются и другие товарные позиции, которые производятся в Абхазии. С другой стороны – белорусские товары, это и молочная продукция, и другие товарные позиции самого широкого круга, которые будут поставляться в Республику Абхазия", – сказал Ардзинба.Он добавил, что стороны обсуждают реализацию и других совместных проектов, в том числе туристических.Президент Абхазии Аслан Бжания 20 февраля прибыл с визитом в Минск и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с белорусским лидером Александром Лукашенко. На встрече Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси всегда были заинтересованы в сотрудничестве с Абхазией, о чем в том числе шла речь во время общения белорусского лидера с Бжания в Абхазии в сентябре 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/politolog-rossiya-abkhaziya-i-belarus-imeyut-pravo-na-sozdanie-soyuznicheskikh-otnosheniy--1044299946.html

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