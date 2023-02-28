https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/ardzinba-glavnaya-nasha-zadacha---ukreplenie-nashego-suvereniteta-1044368474.html

Ардзинба: главная наша задача - укрепление нашего суверенитета

Ардзинба: главная наша задача - укрепление нашего суверенитета

Ардзинба подчеркнул, что интеграционные объединения работают очень эффективно, а сейчас, когда в мире идет колоссальная трансформация, эти объединения могут... 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T16:21+0300

2023-02-28T16:21+0300

2023-02-28T16:21+0300

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мид абхазии

инал ардзинба

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Главная задача Абхазии - укрепление собственного суверенитета, и послужить этому могут интеграционные объединения, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим в интеграционных объединениях потенциал для того, чтобы мы укрепляли наш государственный суверенитет, который является результатом многовековой борьбы нашего народа за свободу. Это воплощение исторической справедливости для нашего народа. И Российская Федерация нам в этом помогает", – сказал министр.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия организует подобные объединения по принципу суверенного равенства, в отличие от тех же США, которые "навязывают свою диктаторскую волю своим так называемым партнерам".При этом, добавил Ардзинба, дальнейшее развитие отношений будет зависеть от динамики диалога сторон и от активности торгово-экономических связей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/abkhazskie-vina-budut-postavlyat-v-belarus-1044364045.html

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