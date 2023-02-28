https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/ardzinba-rasskazal-o-razvitii-otnosheniy-mezhdu-abkhaziey-i-respublikami-donbassa-1044368159.html

Ардзинба рассказал о развитии отношений между Абхазией и республиками Донбасса

Ардзинба рассказал о развитии отношений между Абхазией и республиками Донбасса

В эфире Первого канала глава абхазского МИД напомнил, что Абхазия поддерживает цели и задачи специальной военной операции России на Украине. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T18:10+0300

2023-02-28T18:10+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Абхазия выстраивает отношения с Донецкой и Луганской народными республиками как с субъектами России и старается оказывать им максимальную поддержку, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире телепередачи "Большая игра" на Первом канале. Министр подчеркнул, что когда республики Донбасса объявили о своем государственному суверенитете, Абхазия выстраивала с ними отношения как с субъектами международного права."Затем, после вступления в Российскую Федерацию, мы развиваем с ними отношения как с субъектам России, готовим соответствующую нормативно-правовую базу, стараемся оказывать максимальную гуманитарную поддержку", - сказал Ардзинба.Глава внешнеполитического ведомства добавил, что для людей, которые взяли в руки оружие, смысл жизни - это отстаивание собственной свободы, и Абхазия это поддерживает. В том числе, многие уроженцы республики отправились в Донецк, чтобы поддержать жителей Донбасса в их борьбе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/konferentsiya-posvyaschennaya-godovschine-nachala-spetsoperatsii-na-ukraine-proshla-v-sukhume-1044369980.html

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