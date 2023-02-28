https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/konferentsiya-posvyaschennaya-godovschine-nachala-spetsoperatsii-na-ukraine-proshla-v-sukhume-1044369980.html

Конференция, посвященная годовщине начала спецоперации на Украине, прошла в Сухуме

Конференция, посвященная годовщине начала спецоперации на Украине, прошла в Сухуме

Конференция "СВО как фактор мировой и региональной политики" состоялась в Доме Москвы в Сухуме. Мероприятие было приурочено к годовщине начала специальной... 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T17:46+0300

2023-02-28T17:46+0300

2023-02-28T18:02+0300

абхазия

военная спецоперация рф в донбассе

сухум

россия

украина

донбасс

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Конференция "СВО как фактор мировой и региональной политики" состоялась в Доме Москвы в Сухуме. Мероприятие было приурочено к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.Бадрак Авидзба, SputnikЛиквидация угрозыПосол России в республике Михаил Шургалин напомнил собравшимся, что цель спецоперации на Украине – защита населения Донбасса и ликвидация угрозы со стороны киевского режима.Он отметил, что Сухум вслед за Москвой объявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а затем и их вхождения в состав России в качестве новых субъектов. Кроме того, Шургалин подчеркнул, что российская сторона дорожит поддержкой Абхазии в проведении СВО.Шургалин подчеркнул, что на протяжении долгих лет Россия делала все возможное для урегулирования проблемы Донбасса мирным путем. Однако украинская сторона все это время занималась усугублением ситуации, обстреливала населенные пункты, ее действия стали причиной гибели детей, женщин, пожилых людей."Мы хорошо помним публичные выступления Зеленского о стремлении киевского режима заполучить ядерное оружие в свои руки. Сейчас активно звучат признания отдельных западных и украинских политиков в том, что минские соглашения и нормандский формат задумывались и использовались исключительно для подготовки Киева к полномасштабной войне", – сказал он.Первопричины спецоперацииПосле выступления посла слово предоставили секретарю Совета безопасности Абхазии Сергею Шамба, который проанализировал существующую ситуацию на Украине и в мире в целом."Истинную причину нынешнего кризиса следует искать в сложившейся после распада СССР ситуации в мире. СССР и созданная им организация Варшавского договора были реальным фактором мировой стабильности и баланса в мире. Роспуск организации Варшавского договора и одновременное сохранение НАТО как военно-политического блока – вот главная причина нынешнего конфликта на Украине, который привел к российской специальной военной операции", – сказал Шамба.Вина лежит не только на Западе, но и на последнем поколении советских политиков, считает секретарь Совбеза. По его словам, Михаил Горбачев имел все возможности для того, чтобы не допустить слома системы мировой безопасности."Многие говорят, что он мог бы добиться письменных гарантий нерасширения НАТО на восток. Ресурсы советской сверхдержавы сочетались с политической волей, ее руководство могло бы привести к тому, что было бы достигнуто соглашение, которое привело бы к созданию новой системы европейской и мировой безопасности. Но Горбачев не проявил и сотой доли политической воли, которую обязан был проявить не только для защиты интересов своей страны, но и для мировой стабильности", – заметил он.Продолжая мысль, Сергей Шамба уточнил, что вина лежит не только на Михаиле Горбачеве, но и на широком слое людей – политической и интеллектуальной элите, которая считала, что распад СССР и Организации Варшавского договора может быть ценой, которую они готовы заплатить за интеграцию России в Евроатлантическое сообщество. Однако это стремление наткнулось на нежелание ведущих стран НАТО принимать в свой состав Россию, подчеркнул он.Заместитель командира седьмой российской военной базы Георгий Асташевский также считает, что начало СВО стало итогом тщетных попыток России наладить диалог о принципах обеспечения безопасности в Европе с США и их союзниками."Страны Запада не только не услышали президента, но и предприняли многочисленные провокации против Российской Федерации. В отношении России все последние годы проводилась тщательно спланированная операция в рамках столь любимой Западом концепции гибридной войны", – сказал он.Абхазы на ДонбассеПервый заместитель атамана Кубанского Казачьего войска Павел Лях отметил, что в годы Великой Отечественной войны тысячи добровольцев, среди которых были абхазы, русские, тувинцы, буряты и многие другие национальности, встали в один строй для защиты Родины."Сегодня, когда на Донбассе гибнут мирные жители, дети, мы не можем оставаться в стороне. Я лично знаком с Ахрой Авидзба, который вносит большой вклад в приближение мира на Донбассе. Неоценимый вклад в специальную военную операцию, конечно же, внесло и Кубанское казачье войско. Почему неоценимое? Потому что человеческие жизни нельзя оценить. Более ста человек из казачьего войска уже отдали свои жизни, порядка трехсот ранено", – отметил он.О боевом пути интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал ее представитель Денис Соломко. Бригада начала формироваться в начале лета 2014 года, когда 15 человек собрались вместе, чтобы противостоять неонацистским силам Украины, которые бесчинствовали на Донбассе.В первый бой участники подразделения "Пятнашка" вступили у Донецкого аэропорта. Ахра Авидзба руководил бригадой до 2016 года, передав руководство Олегу Мамиеву (погиб в 2018 году - прим.)."С началом СВО первый состав "Пятнашки" был включен в состав внутренних войск ДНР. Вернувшись в Донецк, Ахра начал формировать второй состав подразделения", – рассказал Денис Соломко.Постепенно в "Пятнашку" стали приходить новые бойцы, десятки уроженцев Абхазии стали ее участниками. Сегодня подразделение представляет собой интернациональную бригаду, которую, отмечает Соломко, объединяет борьба с несправедливостью.Гуманитарная помощь из АбхазииВ конференции принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, рассказавший о помощи, которую ведомство оказывает Донбассу, начиная с 2014 года."Первая гуманитарная колонна направилась из Абхазии в Донецкую Народную Республику в 2014 году. С 1 по 24 декабря на базе МЧС Абхазии был организован прием теплых вещей и игрушек от граждан Абхазии. Одновременно велись переговоры с руководством МЧС России о предоставлении грузового транспорта для перевозки собираемого груза", – подчеркнул министр.Уже в 2015 году правительство Абхазии приняло решение о принятии 30 детей из домов-интернатов Донбасса. Также для восстановления здоровья в республику приезжали сотрудники МЧС ДНР вместе со своими семьями."В 2016 году, в канун Нового года, МЧС Абхазии сформировало и отправило гуманитарный груз в ДНР, который состоял из цитрусовых и бутилированной воды. Вместе со спасателями в зону конфликта выезжали артисты хореографической группы для участия в праздничных мероприятиях в ДНР и ЛНР", – рассказал Квициния.В конце декабря 2021 года спасатели из Абхазии вновь направились в зону конфликта –они доставили подарки в учреждения для детей с ограниченными возможностями."С февраля 2022 года, с начала специальной военной операции Российской Федерации, МЧС республики оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. В феврале 2022 года на территорию Абхазии с территории Луганской Народной Республики было эвакуировано 50 беженцев, из ДНР - 77 человек", – рассказал Квициния.Ведомство формировало и отправляло на Донбасс гуманитарную помощь – продукты питания, одежду, питьевую воду, товаров первой необходимости. В общей сложности в республики было отправлено более 60 тонн груза. Также в Донецк было отправлено 20 тонн груза для участников интернациональной бригады "Пятнашка".Кроме того, летом 2022 года абхазские спасатели работали на освобожденных территориях Луганской Народной Республики – помогали в проведении аварийно-спасательных работ.Представитель Союза российских соотечественников в Абхазии Анна Калягина также рассказала о том, как соотечественники оказывают посильную помощь жителям Донбасса."Мы предавали гуманитарную помощь, просто собирая ее, передавали фондам, у нас есть штаб помощи Донбассу, передавали организации КСОРС, Кубанскому казачьему войску. С такой миссией мы поехали в прошлом году в декабре, к Новому году", – заметила она.Калягина сообщила, что сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса будет продолжаться и впредь.

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