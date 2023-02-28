https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/bolee-tysyachi-apparatov-dlya-mayninga-bylo-izyato-v-abkhazii-za-tri-nedeli-1044364962.html

Более тысячи аппаратов для майнинга было изъято в Абхазии за три недели

Более тысячи аппаратов для майнинга было изъято в Абхазии за три недели

Потребление электроэнергии в Абхазии снизилось, если в середине января, по словам пресс-секретаря "Черноморэнерго" Алхаса Гагулия, среднесуточное потребление... 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T14:19+0300

2023-02-28T14:19+0300

2023-02-28T14:41+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. За три недели существования Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в районах страны был изъят 1261 аппарат для майнинга, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на заседании Кабинета министров Абхазии.По словам Озган, в результате работы штаба наблюдается заметное снижение объема потребления электроэнергии. Сейчас Абхазия потребляет 7,8 миллиона кВт⋅ч в сутки, из которых 6,4 миллиона поступают по перетоку из России и 1,4 миллиона – от ИнгурГЭС.Министр экономики добавила, что с абхазская сторона ведет переговоры с Россией по поставке электричества на вторую половину марта. Также она рассказала, что ремонтные работы на высоковольтной линии "Ачгуара" продолжаются и завершатся, предположительно, до конца марта. Министр напомнила, что старый провод, который обеспечивал подачу света, не выдерживал нагрузок, из-за чего приходилось вводить ограничения из-за угрозы аварий. Если линия будет функционировать, это позволит не вводить ограничения в зимний период, сказала она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/sotrudniki-sgb-obnaruzhili-kriptofermu-v-sukhume--1044327068.html

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