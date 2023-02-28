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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/bolee-tysyachi-apparatov-dlya-mayninga-bylo-izyato-v-abkhazii-za-tri-nedeli-1044364962.html
Более тысячи аппаратов для майнинга было изъято в Абхазии за три недели
Более тысячи аппаратов для майнинга было изъято в Абхазии за три недели
Потребление электроэнергии в Абхазии снизилось, если в середине января, по словам пресс-секретаря "Черноморэнерго" Алхаса Гагулия, среднесуточное потребление... 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T14:19+0300
2023-02-28T14:41+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. За три недели существования Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в районах страны был изъят 1261 аппарат для майнинга, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на заседании Кабинета министров Абхазии.По словам Озган, в результате работы штаба наблюдается заметное снижение объема потребления электроэнергии. Сейчас Абхазия потребляет 7,8 миллиона кВт⋅ч в сутки, из которых 6,4 миллиона поступают по перетоку из России и 1,4 миллиона – от ИнгурГЭС.Министр экономики добавила, что с абхазская сторона ведет переговоры с Россией по поставке электричества на вторую половину марта. Также она рассказала, что ремонтные работы на высоковольтной линии "Ачгуара" продолжаются и завершатся, предположительно, до конца марта. Министр напомнила, что старый провод, который обеспечивал подачу света, не выдерживал нагрузок, из-за чего приходилось вводить ограничения из-за угрозы аварий. Если линия будет функционировать, это позволит не вводить ограничения в зимний период, сказала она.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/sotrudniki-sgb-obnaruzhili-kriptofermu-v-sukhume--1044327068.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии
абхазия, новости, кабмин абхазии

Более тысячи аппаратов для майнинга было изъято в Абхазии за три недели

14:19 28.02.2023 (обновлено: 14:41 28.02.2023)
© AP Photo / Steve HelberПоклонники, используемые для охлаждения биткойн-майнеров, подключаются к майнерам во время строительства биткойн-центра обработки данных в Вирджиния-Бич
Поклонники, используемые для охлаждения биткойн-майнеров, подключаются к майнерам во время строительства биткойн-центра обработки данных в Вирджиния-Бич - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Steve Helber
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Потребление электроэнергии в Абхазии снизилось, если в середине января, по словам пресс-секретаря "Черноморэнерго" Алхаса Гагулия, среднесуточное потребление достигало отметки в 11 миллионов кВт•ч, то сейчас – 7,8 миллиона кВт⋅ч.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. За три недели существования Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты в районах страны был изъят 1261 аппарат для майнинга, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на заседании Кабинета министров Абхазии.
По словам Озган, в результате работы штаба наблюдается заметное снижение объема потребления электроэнергии. Сейчас Абхазия потребляет 7,8 миллиона кВт⋅ч в сутки, из которых 6,4 миллиона поступают по перетоку из России и 1,4 миллиона – от ИнгурГЭС.
Министр экономики добавила, что с абхазская сторона ведет переговоры с Россией по поставке электричества на вторую половину марта.
Также она рассказала, что ремонтные работы на высоковольтной линии "Ачгуара" продолжаются и завершатся, предположительно, до конца марта. Министр напомнила, что старый провод, который обеспечивал подачу света, не выдерживал нагрузок, из-за чего приходилось вводить ограничения из-за угрозы аварий.
Если линия будет функционировать, это позволит не вводить ограничения в зимний период, сказала она.
Майнинг-ферма на территории технополиса Москва - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2023
Энергетическая отрасль Абхазии
Сотрудники СГБ обнаружили криптоферму в Сухуме
26 февраля, 08:55
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