https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/delegatsiya-mvd-abkhazii-pribyla-na-mezhvedomstvennuyu-vstrechu-v-tskhinval-1044373758.html

Делегация МВД Абхазии прибыла на межведомственную встречу в Цхинвал

Делегация МВД Абхазии прибыла на межведомственную встречу в Цхинвал

На межведомственной встрече представители Абхазии и Южной Осетии обсудят методы борьбы с преступностью и меры по укреплению безопасности государств. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T19:39+0300

2023-02-28T19:39+0300

2023-02-28T19:39+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Вальтером Бутба прибыла в Цхинвал, сообщает Sputnik Южная Осетия. "История наших молодых государств – это взаимопомощь в трудных ситуациях. Наша общая задача в дальнейшем – выстраивать отношения таким образом, чтобы приносить пользу нашим республикам", – сказал Вальтер Бутба, приветствуя своего югоосетинского коллегу Валерия Газзаева.На встрече Валерий Газзаев отметил взаимопомощь двух государств, которая осуществляется с начала 1990-х годов, с тех пор, как Грузия начала вооруженную агрессию против Абхазии и Южной Осетии и наградил Вальтера Бутба медалью “За укрепление боевого содружества”.Встреча по межведомственному сотрудничеству пройдет в среду, 1 марта. Стороны обменяются опытом работы специализированных подразделений, обсудят методы борьбы с преступностью и меры повышения безопасности внутри страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/nodar-avidzba-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyakh-v-chest-yubileya-minoborony-yuzhnoy-osetii-1044319741.html

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