https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/delegatsiya-mvd-abkhazii-pribyla-na-mezhvedomstvennuyu-vstrechu-v-tskhinval-1044373758.html
Делегация МВД Абхазии прибыла на межведомственную встречу в Цхинвал
Делегация МВД Абхазии прибыла на межведомственную встречу в Цхинвал
На межведомственной встрече представители Абхазии и Южной Осетии обсудят методы борьбы с преступностью и меры по укреплению безопасности государств. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T19:39+0300
2023-02-28T19:39+0300
2023-02-28T19:39+0300
новости
абхазия
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/1c/1044373497_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_c11d16395e0716c6f2026ddcec96a14f.jpg
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Вальтером Бутба прибыла в Цхинвал, сообщает Sputnik Южная Осетия. "История наших молодых государств – это взаимопомощь в трудных ситуациях. Наша общая задача в дальнейшем – выстраивать отношения таким образом, чтобы приносить пользу нашим республикам", – сказал Вальтер Бутба, приветствуя своего югоосетинского коллегу Валерия Газзаева.На встрече Валерий Газзаев отметил взаимопомощь двух государств, которая осуществляется с начала 1990-х годов, с тех пор, как Грузия начала вооруженную агрессию против Абхазии и Южной Осетии и наградил Вальтера Бутба медалью “За укрепление боевого содружества”.Встреча по межведомственному сотрудничеству пройдет в среду, 1 марта. Стороны обменяются опытом работы специализированных подразделений, обсудят методы борьбы с преступностью и меры повышения безопасности внутри страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/nodar-avidzba-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyakh-v-chest-yubileya-minoborony-yuzhnoy-osetii-1044319741.html
абхазия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/1c/1044373497_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_13dc8c88683e1eff31ddc21888d73f32.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, южная осетия
новости, абхазия, южная осетия
Делегация МВД Абхазии прибыла на межведомственную встречу в Цхинвал
На межведомственной встрече представители Абхазии и Южной Осетии обсудят методы борьбы с преступностью и меры по укреплению безопасности государств.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Делегация Министерства внутренних дел Абхазии во главе с министром Вальтером Бутба прибыла в Цхинвал, сообщает Sputnik Южная Осетия
.
"История наших молодых государств – это взаимопомощь в трудных ситуациях. Наша общая задача в дальнейшем – выстраивать отношения таким образом, чтобы приносить пользу нашим республикам", – сказал Вальтер Бутба, приветствуя своего югоосетинского коллегу Валерия Газзаева.
На встрече Валерий Газзаев отметил взаимопомощь двух государств, которая осуществляется с начала 1990-х годов, с тех пор, как Грузия начала вооруженную агрессию против Абхазии и Южной Осетии и наградил Вальтера Бутба медалью “За укрепление боевого содружества”.
Встреча по межведомственному сотрудничеству пройдет в среду, 1 марта. Стороны обменяются опытом работы специализированных подразделений, обсудят методы борьбы с преступностью и меры повышения безопасности внутри страны.