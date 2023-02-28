https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/glava-mid-abkhazii-nazval-tsel-politiki-ssha-na-postsovetskom-prostranstve-1044372606.html

Глава МИД Абхазии назвал цель политики США на постсоветском пространстве

Глава МИД Абхазии назвал цель политики США на постсоветском пространстве

Инструментами внешней политики США Инал Ардзинба назвал международные организации и институты глобального управления. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T20:24+0300

2023-02-28T20:24+0300

2023-02-28T20:24+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ключевая цель американской политики в странах постсоветского пространства, в том числе в Абхазии, это захват власти и смена внешнеполитического курса государств. Об этом в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале заявил глава МИД республики Инал Ардзинба. "В советский период с 1922 по 1931 год мы имели статус субъекта Советского Союза и Советской Социалистической Республикой, хотя в то же время Казахстан имел статус автономной республики в составе советской России. Никто же не ставит под сомнение суверенитет Казахстана сегодня? Тогда почему такая несправедливость по отношению к Абхазии?" - задался вопросом Ардзинба.Министр подчеркнул, что ООН, в которой Соединенные Штаты играют главенствующую роль, также придерживается подобной политики - организация уделяет большое внимание косоварам "с сомнительной историей государственности", но при этом не обращает внимание на абхазский народ, который основал собственное царство еще в VIII веке. Исторически Абхазия находилась в центре геополитического противостояния великих держав, добавил Ардзинба, но смогла пронести свой суверенитет сквозь века, укрепляя его, несмотря на манипуляции извне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/ardzinba-glavnaya-nasha-zadacha---ukreplenie-nashego-suvereniteta-1044368474.html

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