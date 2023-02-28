https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/glava-mid-abkhazii-nazval-tsel-politiki-ssha-na-postsovetskom-prostranstve-1044372606.html
Глава МИД Абхазии назвал цель политики США на постсоветском пространстве
Глава МИД Абхазии назвал цель политики США на постсоветском пространстве
Инструментами внешней политики США Инал Ардзинба назвал международные организации и институты глобального управления. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T20:24+0300
2023-02-28T20:24+0300
2023-02-28T20:24+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ключевая цель американской политики в странах постсоветского пространства, в том числе в Абхазии, это захват власти и смена внешнеполитического курса государств. Об этом в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале заявил глава МИД республики Инал Ардзинба. "В советский период с 1922 по 1931 год мы имели статус субъекта Советского Союза и Советской Социалистической Республикой, хотя в то же время Казахстан имел статус автономной республики в составе советской России. Никто же не ставит под сомнение суверенитет Казахстана сегодня? Тогда почему такая несправедливость по отношению к Абхазии?" - задался вопросом Ардзинба.Министр подчеркнул, что ООН, в которой Соединенные Штаты играют главенствующую роль, также придерживается подобной политики - организация уделяет большое внимание косоварам "с сомнительной историей государственности", но при этом не обращает внимание на абхазский народ, который основал собственное царство еще в VIII веке. Исторически Абхазия находилась в центре геополитического противостояния великих держав, добавил Ардзинба, но смогла пронести свой суверенитет сквозь века, укрепляя его, несмотря на манипуляции извне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/ardzinba-glavnaya-nasha-zadacha---ukreplenie-nashego-suvereniteta-1044368474.html
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абхазия, инал ардзинба, мид абхазии, сша, новости
абхазия, инал ардзинба, мид абхазии, сша, новости
Глава МИД Абхазии назвал цель политики США на постсоветском пространстве
Инструментами внешней политики США Инал Ардзинба назвал международные организации и институты глобального управления.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Ключевая цель американской политики в странах постсоветского пространства, в том числе в Абхазии, это захват власти и смена внешнеполитического курса государств. Об этом в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале заявил глава МИД республики Инал Ардзинба.
По словам Ардзинба, политика США несправедлива, и эти двойные стандарты отражаются и на Абхазии.
"В советский период с 1922 по 1931 год мы имели статус субъекта Советского Союза и Советской Социалистической Республикой, хотя в то же время Казахстан имел статус автономной республики в составе советской России. Никто же не ставит под сомнение суверенитет Казахстана сегодня? Тогда почему такая несправедливость по отношению к Абхазии?" - задался вопросом Ардзинба.
Министр подчеркнул, что ООН, в которой Соединенные Штаты играют главенствующую роль, также придерживается подобной политики - организация уделяет большое внимание косоварам "с сомнительной историей государственности", но при этом не обращает внимание на абхазский народ, который основал собственное царство еще в VIII веке.
Исторически Абхазия находилась в центре геополитического противостояния великих держав, добавил Ардзинба, но смогла пронести свой суверенитет сквозь века, укрепляя его, несмотря на манипуляции извне.