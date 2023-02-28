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Коммунальные службы начали обрезку деревьев в Новом районе Сухума
Коммунальные службы начали обрезку деревьев в Новом районе Сухума
Работы по санитарной обрезке деревьев и расчистке улиц продолжатся по всему Новому району. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В Новом районе Сухума несколько дней ведутся работы по санитарной обрезке деревьев и расчистке заросшего участка улицы Гумистинской, сообщает пресс-служба администрации столицы. "Выделена была спецтехника – недавно приобретенный грейдер очень большую пользу оказывает при расчистке дороги от "Ветерка" до конца первого круга. Здесь был заросший, болотистый участок, жижа, можно сказать. Мы расчистили. Потом гравий будем подсыпать, дорога станет шире. Бордюры откроются. А в дальнейшем дойдет очередь и до тротуара, чтобы люди не ходили по проезжей части", – рассказал он. Хашба добавил, что работы продолжатся по всему Новому району, "пока не будут доведены до логического завершения".Кроме того, отдельное внимание было уделено огородам во дворах многоэтажных домов. По словам Хашба, эти огороды создают угрозу жизни людям – из-за них к домам не может проезжать спецтехника, кроме того, они разрастаются, из-за чего в них заводится живность, проникающая и в квартиры."Давно ведем эту работу. Встречаем сопротивление жителей, которые за долгие послевоенные годы привыкли смотреть на эти участки как на свою собственность. Но это не так. И в случае, если мы не сможем договориться, то будем принимать меры, чтобы очистить данные участки", – сказал глава управы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/bolee-200-obektov-bylo-otremontirovano-v-sukhume-v-2022-godu-1044274744.html
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Коммунальные службы начали обрезку деревьев в Новом районе Сухума

09:00 28.02.2023 (обновлено: 10:30 28.02.2023)
© Пресс-служба Администрации СухумаНачалась обрезка деревьев в Новом районе Сухума
Началась обрезка деревьев в Новом районе Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2023
© Пресс-служба Администрации Сухума
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Работы по санитарной обрезке деревьев и расчистке улиц продолжатся по всему Новому району.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. В Новом районе Сухума несколько дней ведутся работы по санитарной обрезке деревьев и расчистке заросшего участка улицы Гумистинской, сообщает пресс-служба администрации столицы.
По словам начальника управы №5 Эдуарда Хашба, разросшиеся деревья мешали троллейбусам проезжать.
"Выделена была спецтехника – недавно приобретенный грейдер очень большую пользу оказывает при расчистке дороги от "Ветерка" до конца первого круга. Здесь был заросший, болотистый участок, жижа, можно сказать. Мы расчистили. Потом гравий будем подсыпать, дорога станет шире. Бордюры откроются. А в дальнейшем дойдет очередь и до тротуара, чтобы люди не ходили по проезжей части", – рассказал он.
Хашба добавил, что работы продолжатся по всему Новому району, "пока не будут доведены до логического завершения".
Кроме того, отдельное внимание было уделено огородам во дворах многоэтажных домов. По словам Хашба, эти огороды создают угрозу жизни людям – из-за них к домам не может проезжать спецтехника, кроме того, они разрастаются, из-за чего в них заводится живность, проникающая и в квартиры.
"Давно ведем эту работу. Встречаем сопротивление жителей, которые за долгие послевоенные годы привыкли смотреть на эти участки как на свою собственность. Но это не так. И в случае, если мы не сможем договориться, то будем принимать меры, чтобы очистить данные участки", – сказал глава управы.
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