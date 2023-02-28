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Мужчину сбили насмерть в Новом Афоне

Мужчину сбили насмерть в Новом Афоне

Наезд на пешехода в Новом Афоне совершила гражданка России, временно проживающая в Сухуме. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T13:50+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Житель Нового Афона, 1958 года рождения, погиб в результате наезда автомобиля вечером в понедельник, 27 февраля. Об этом рассказал Sputnik начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба.Он уточнил, что инцидент произошел на 82-м километре республиканской трассы около дачи Сталина. Мужчину доставили в Республиканскую больницу, но спасти его не удалось.По словам Гицба, за рулем автомобиля была россиянка, временно проживающая в Сухуме. После ДТП ее доставили на освидетельствование в наркодиспансер. Исследования показали, что она была трезвой.По факту ДТП со смертельным исходом проводятся следственные мероприятия. Уголовное дело пока не возбуждено, добавил Гицба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/sud-zaklyuchil-nitsu-gabliya-pod-domashniy-arest-1044358628.html

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