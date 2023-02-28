https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/sud-zaklyuchil-nitsu-gabliya-pod-domashniy-arest-1044358628.html
Суд заключил Ницу Габлия под домашний арест
Суд заключил Ницу Габлия под домашний арест
Ранее суд принял решение о заключении подозреваемой в смертельном ДТП под стражу до 1 марта. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T10:45+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Сухумский городской суд принял решение о заключении под домашний арест Ницы Габлия, подозреваемой в совершении ДТП со смертельным исходом. Габлия пробудет под домашним арестом один месяц, до 1 апреля 2023 года.Автокатастрофа произошла примерно в 06:25 1 января 2023 года. По версии следствия, Ница Габлия находилась за рулем автомобиля Mazda-З в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, наехала на бордюр, пролетела островок, разделяющий полосы движения и врезалась в опору троллейбусной линии.В результате ДТП погибла абхазский дизайнер Кама Цвижба, еще один пассажир, Инар Какалия, получил ушиб грудной клетки. Сама Габлия также была доставлена в больницу с травмами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/podozrevaemuyu-v-sovershenii-smertelnogo-dtp-v-sukhume-vozmut-pod-strazhu-1043545506.html
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абхазия, сухум
Суд заключил Ницу Габлия под домашний арест
10:45 28.02.2023 (обновлено: 11:15 28.02.2023)
Ранее суд принял решение о заключении подозреваемой в смертельном ДТП под стражу до 1 марта.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Сухумский городской суд принял решение о заключении под домашний арест Ницы Габлия, подозреваемой в совершении ДТП со смертельным исходом.
Габлия пробудет под домашним арестом один месяц, до 1 апреля 2023 года.
Автокатастрофа произошла примерно в 06:25 1 января 2023 года. По версии следствия, Ница Габлия находилась за рулем автомобиля Mazda-З в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, наехала на бордюр, пролетела островок, разделяющий полосы движения и врезалась в опору троллейбусной линии.
В результате ДТП погибла абхазский дизайнер Кама Цвижба, еще один пассажир, Инар Какалия, получил ушиб грудной клетки. Сама Габлия также была доставлена в больницу с травмами.