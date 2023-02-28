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https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/otstrel-volkov-i-shakalov-budet-organizovan-v-abkhazii-1044362177.html
Отстрел волков и шакалов будет организован в Абхазии
Отстрел волков и шакалов будет организован в Абхазии
Для того, чтобы привлечь население к отстрелу диких животных, принято решение об увеличении денежного вознаграждения. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T12:36+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение "О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год". Государственной ветеринарной службе Абхазии поручено принять меры по регулированию численности волков и шакалов, организовать их отстрел с 1 марта по 1 июня и привлечь к нему охотников.За отстрел одного волка установлено вознаграждение в размере 5 556 рублей, за шакала – 2 779 рублей. Раньше за волка и шакала давали три тысячи и восемьсот рублей соответственно. Охотникам не разрешат заходить в глубь леса и отстреливать животных там, чтобы получить больше денег."Надеюсь эта схема сможет каким-то образом уберечь наших крестьян от нападения диких животных", – сказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.Министерство финансов Абхазии направило 600 тысяч рублей из средств резервного фонда Кабмина на нужды государственной ветеринарной службы. 500 тысяч из них направлены на выплаты гражданам за уничтожение волков и шакалов, 100 тысяч – на дополнительные расходы по утилизации трупов животных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/kabmin-abkhazii-pereraspredelil-ostatki-respublikanskogo-byudzheta-za-2022-god-1044362033.html
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абхазия, новости, кабмин абхазии

Отстрел волков и шакалов будет организован в Абхазии

12:36 28.02.2023 (обновлено: 12:58 28.02.2023)
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДень влюбленных в природу в Московском зоопарке
День влюбленных в природу в Московском зоопарке - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Александр Вильф
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Для того, чтобы привлечь население к отстрелу диких животных, принято решение об увеличении денежного вознаграждения.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение "О мерах по регулированию численности опасных диких животных на 2023 год".
Государственной ветеринарной службе Абхазии поручено принять меры по регулированию численности волков и шакалов, организовать их отстрел с 1 марта по 1 июня и привлечь к нему охотников.
За отстрел одного волка установлено вознаграждение в размере 5 556 рублей, за шакала – 2 779 рублей. Раньше за волка и шакала давали три тысячи и восемьсот рублей соответственно. Охотникам не разрешат заходить в глубь леса и отстреливать животных там, чтобы получить больше денег.
"Надеюсь эта схема сможет каким-то образом уберечь наших крестьян от нападения диких животных", – сказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
Министерство финансов Абхазии направило 600 тысяч рублей из средств резервного фонда Кабмина на нужды государственной ветеринарной службы. 500 тысяч из них направлены на выплаты гражданам за уничтожение волков и шакалов, 100 тысяч – на дополнительные расходы по утилизации трупов животных.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2023
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