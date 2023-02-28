https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/pereregistratsiya-pensionerov-nachnetsya-v-abkhazii-1-marta-1044363217.html

Перерегистрация пенсионеров начнется в Абхазии 1 марта

Перерегистрация пенсионеров начнется в Абхазии 1 марта

Распоряжение принято для того, чтобы уточнить количество пенсионеров, состоящих на учете в отделах соцобеспечения Абхазии. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T13:02+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии на заседании 28 февраля принял распоряжение о проведении перерегистрации пенсионеров. Перерегистрацию проведет Министерство соцобеспечения и демографической политики, а также главы администраций районов. Она будет проходить с 1 марта по 31 мая. Граждане, которые не пройдут перерегистрацию, будут исключены из списков на выплату пенсии. "Выплату пенсии пенсионерам, своевременно не прошедшим перерегистрацию, производить со дня приостановления, но не более чем за шесть месяцев. По истечении указанного срока выплату производить с момента обращения с личным заявлением", –говорится в тексте распоряжения. После окончания процедуры Минсоцобеспечения представит отчет о проделанной работе в Кабинет министров. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера Абхазии Сергея Пустовалова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-za-fevral-2023-goda-1044127971.html

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