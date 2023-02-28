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Питьевой фонтан работы Архипа Лабахуа открыли у музея Банка Абхазии

Питьевой фонтан работы Архипа Лабахуа открыли у музея Банка Абхазии

Для создания скульптуры Архип Лабахуа вдохновлялся абхазским фольклором и древними античными монетами, хранящимися в музее. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T14:37+0300

2023-02-28T14:37+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Питьевой фонтан работы скульптора Архипа Лабахуа "Похищение монет ацанами" открыли у здания музея Банка Абхазии в Сухуме во вторник, 28 февраля."Эта прелестная идея подарить людям возможность бесплатно пить воду в любое время года принадлежит не мне, а Беслану Барателия (председатель Банка Абхазии – прим.) и Астамуру Тания (директор музея Банка Абхазии – прим.). Когда общая композиция уже была утверждена, хулиганов-ацанов предложили они. Композицию – осколок кувшина с вывалившимися из него монетами, я подсмотрел в музее", – рассказал скульптор.Монеты, которые стали частью скульптуры, это увеличенные копии античных монет, хранящихся в музее Банка Абхазии, рассказал автор работы."Работа была не очень сложной, я получил удовольствие и радость, выполняя ее. Раньше я не увлекался нумизматикой, но понял, что был неправ", – добавил Лабахуа.Архип Лабахуа – художник, скульптор, дизайнер, изобретатель, любитель перфомансов. Он автор бронзовых скульптур, установленных на сухумской набережной: героев рассказов Искандера "Чик с курицей в руках", "Ника с патефоном", старика из сказки "Тачкум и великан", "Пингвина-философа", персонажа из сказки Корнея Чуковского "Бибигон". Также его авторству принадлежит скульптура "Гнома с Деньгоделателькой" у здания Сбербанка Абхазии и питьевого фонтана у здания Абхазского драмтеатра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/bibigon-na-naberezhnoy-v-sukhume-poyavilas-novaya-skulptura-arkhipa-labakhua-1042363725.html

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