Питьевой фонтан работы Архипа Лабахуа открыли у музея Банка Абхазии
14:37 28.02.2023 (обновлено: 15:07 28.02.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для создания скульптуры Архип Лабахуа вдохновлялся абхазским фольклором и древними античными монетами, хранящимися в музее.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Питьевой фонтан работы скульптора Архипа Лабахуа "Похищение монет ацанами" открыли у здания музея Банка Абхазии в Сухуме во вторник, 28 февраля.
"Эта прелестная идея подарить людям возможность бесплатно пить воду в любое время года принадлежит не мне, а Беслану Барателия (председатель Банка Абхазии – прим.) и Астамуру Тания (директор музея Банка Абхазии – прим.). Когда общая композиция уже была утверждена, хулиганов-ацанов предложили они. Композицию – осколок кувшина с вывалившимися из него монетами, я подсмотрел в музее", – рассказал скульптор.
Монеты, которые стали частью скульптуры, это увеличенные копии античных монет, хранящихся в музее Банка Абхазии, рассказал автор работы.
"Работа была не очень сложной, я получил удовольствие и радость, выполняя ее. Раньше я не увлекался нумизматикой, но понял, что был неправ", – добавил Лабахуа.
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие скульптуры А.Лабахуа у Музея Денег
Архип Лабахуа – художник, скульптор, дизайнер, изобретатель, любитель перфомансов. Он автор бронзовых скульптур, установленных на сухумской набережной: героев рассказов Искандера "Чик с курицей в руках", "Ника с патефоном", старика из сказки "Тачкум и великан", "Пингвина-философа", персонажа из сказки Корнея Чуковского "Бибигон".
Также его авторству принадлежит скульптура "Гнома с Деньгоделателькой" у здания Сбербанка Абхазии и питьевого фонтана у здания Абхазского драмтеатра.
31 октября 2022, 18:27