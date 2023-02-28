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Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 марта

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и прохождения холодного фронта. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

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2023-02-28T19:11+0300

2023-02-28T19:11+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. В первый день весны в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь разной интенсивности, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии