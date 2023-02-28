https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/sredstva-pvo-rossii-sbili-vosem-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1044373176.html
Средства ПВО России сбили восемь украинских дронов за сутки
Средства ПВО России сбили восемь украинских дронов за сутки
Всего с начала военной спецоперации на Украине российские войска уничтожили 3256 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T19:25+0300
2023-02-28T19:25+0300
2023-02-28T19:25+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике и Запорожье. Об этом сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 120 бойцов, четыре боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу "Акация".На Донецком направлении за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - до 45 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и три пикапа. В айоне населенного пункта Червоное в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, еще один склад был уничтожен в районе населенного пункта Токарево в Херсонской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/sorvana-popytka-kieva-atakovat-obekty-na-kubani-i-v-adygee-s-pomoschyu-dronov-1044367820.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
россия, украина, новости, министерство обороны рф, донбасс
Средства ПВО России сбили восемь украинских дронов за сутки
Всего с начала военной спецоперации на Украине российские войска уничтожили 3256 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили восемь украинских беспилотников в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике и Запорожье. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Также средства ПВО России за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля, на Красно-Лиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 120 бойцов, четыре боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу "Акация".
На Донецком направлении за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - до 45 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и три пикапа.
В айоне населенного пункта Червоное в Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, еще один склад был уничтожен в районе населенного пункта Токарево в Херсонской области.