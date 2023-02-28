https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/szhizhennyy-gaz-budut-vvozit-v-abkhaziyu-besposhlinno-1044362972.html

Сжиженный газ будут ввозить в Абхазию беспошлинно

Сжиженный газ будут ввозить в Абхазию беспошлинно

Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение между Абхазией и... 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T12:45+0300

2023-02-28T12:45+0300

2023-02-28T12:55+0300

в абхазии

абхазия

кабмин абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1e/1038905757_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_704a4026b9a43d7f1e699184983546cf.jpg

СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на заседании Кабинета министров рассказала, что абхазская сторона ведет переговоры с Россией о возможности беспошлинного ввоза пропана в республику.Она уточнила, что ранее в межправительственном соглашении о режиме торговли товарами от 2012 года предусматривался беспошлинный ввоз на некоторые товары, но сжиженный газ туда не входил. По итогам заседания Кабинет министров принял постановление о проведении переговоров и подписании протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/kabmin-abkhazii-pereraspredelil-ostatki-respublikanskogo-byudzheta-za-2022-god-1044362033.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, кабмин абхазии, новости