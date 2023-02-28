https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/szhizhennyy-gaz-budut-vvozit-v-abkhaziyu-besposhlinno-1044362972.html
Сжиженный газ будут ввозить в Абхазию беспошлинно
Сжиженный газ будут ввозить в Абхазию беспошлинно
Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение между Абхазией и... 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T12:45+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на заседании Кабинета министров рассказала, что абхазская сторона ведет переговоры с Россией о возможности беспошлинного ввоза пропана в республику.Она уточнила, что ранее в межправительственном соглашении о режиме торговли товарами от 2012 года предусматривался беспошлинный ввоз на некоторые товары, но сжиженный газ туда не входил. По итогам заседания Кабинет министров принял постановление о проведении переговоров и подписании протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/kabmin-abkhazii-pereraspredelil-ostatki-respublikanskogo-byudzheta-za-2022-god-1044362033.html
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абхазия, кабмин абхазии, новости
Сжиженный газ будут ввозить в Абхазию беспошлинно
12:45 28.02.2023 (обновлено: 12:55 28.02.2023)
Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами, подписанное в 2012 году.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на заседании Кабинета министров рассказала, что абхазская сторона ведет переговоры с Россией о возможности беспошлинного ввоза пропана в республику.
Она уточнила, что ранее в межправительственном соглашении о режиме торговли товарами от 2012 года предусматривался беспошлинный ввоз на некоторые товары, но сжиженный газ туда не входил.
По итогам заседания Кабинет министров принял постановление о проведении переговоров и подписании протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение.