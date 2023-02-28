https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-priostanovke-uchastiya-rossii-v-dsnv-1044374007.html
Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ
Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ
Ранее закон одобрили две палаты Федерального собрания - Государственная Дума и Совет Федерации. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T20:13+0300
2023-02-28T20:13+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Закон опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее президент заявлял, что причиной решения стали ультиматумы со стороны США и подчеркнул, что Россия приостанавливает свое участие в договоре, но не выходит из него. Но прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, нужно будет оценить стратегический ядерный потенциал не США, а НАТО, куда входят еще две ядерные державы - Великобритания и Франция.Договор был подписан Россией и США в 2010 году и предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы стран не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.Россия заявила о выполнении своих обязательств к указанной дате, в то время как США, заявив о том же, привели свои показатели в соответствие с договором за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/ataev-rasskazal-o-posledstviyakh-vykhoda-rossii-iz-dogovora-o-snv-1044262232.html
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россия, новости
Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ
Ранее закон одобрили две палаты Федерального собрания - Государственная Дума и Совет Федерации.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Закон опубликован
на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, решение о возобновлении участия России в соглашении будет принимать глава государства. Закон вступает в силу со дня опубликования.
Ранее президент заявлял, что причиной решения стали ультиматумы со стороны США и подчеркнул, что Россия приостанавливает свое участие в договоре, но не выходит из него. Но прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, нужно будет оценить стратегический ядерный потенциал не США, а НАТО, куда входят еще две ядерные державы - Великобритания и Франция.
Договор был подписан Россией и США в 2010 году и предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы стран не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия заявила о выполнении своих обязательств к указанной дате, в то время как США, заявив о том же, привели свои показатели в соответствие с договором за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.