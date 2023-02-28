https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-priostanovke-uchastiya-rossii-v-dsnv-1044374007.html

Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ

Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ

Ранее закон одобрили две палаты Федерального собрания - Государственная Дума и Совет Федерации. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T20:13+0300

2023-02-28T20:13+0300

2023-02-28T20:13+0300

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/1a/1042246219_0:0:3232:1819_1920x0_80_0_0_e6943ffd384be7f5427ca4d386332e70.jpg

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Закон опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее президент заявлял, что причиной решения стали ультиматумы со стороны США и подчеркнул, что Россия приостанавливает свое участие в договоре, но не выходит из него. Но прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса, нужно будет оценить стратегический ядерный потенциал не США, а НАТО, куда входят еще две ядерные державы - Великобритания и Франция.Договор был подписан Россией и США в 2010 году и предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы стран не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.Россия заявила о выполнении своих обязательств к указанной дате, в то время как США, заявив о том же, привели свои показатели в соответствие с договором за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/ataev-rasskazal-o-posledstviyakh-vykhoda-rossii-iz-dogovora-o-snv-1044262232.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости