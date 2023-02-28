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Житель села Гуп был задержан с поличным за мошенничество
Житель села Гуп был задержан с поличным за мошенничество
Задержанный обещал россиянину оказать содействие в получении абхазского паспорта, за что попросил 300 тысяч рублей. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T22:53+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии задержали жителя села Гуп Очамчырского района Леона Минджия за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Заявитель обратился в правоохранительные органы, которые провели следственный эксперимент. Минджия попросил 150 тысяч рублей в качестве аванса, получил их от доверенного лица россиянина и был задержан с поличным в сухумском кафе. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 29 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 156 (мошенничество). Минджия заключен в изолятор временного содержания. Согласно решению суда, он будет освобожден из ИВС при внесении залога в размере 5000 МРОТ (300 тысяч рублей).
https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/grazhdanin-uzbekistana-zaderzhan-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1044354280.html
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Житель села Гуп был задержан с поличным за мошенничество
22:53 28.02.2023 (обновлено: 00:14 01.03.2023)
Задержанный обещал россиянину оказать содействие в получении абхазского паспорта, за что попросил 300 тысяч рублей.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов Абхазии задержали жителя села Гуп Очамчырского района Леона Минджия за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает
пресс-служба МВД.
Ведомство сообщает, что Минджия, будучи председателем общественной организации "Ассоциация силовых структур Абхазии" и пользуясь своим служебным положением, взял на себя обязательства оказать содействие россиянину в получении паспорта республики за 300 тысяч рублей.
Заявитель обратился в правоохранительные органы, которые провели следственный эксперимент. Минджия попросил 150 тысяч рублей в качестве аванса, получил их от доверенного лица россиянина и был задержан с поличным в сухумском кафе.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 29 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 156 (мошенничество).
Минджия заключен в изолятор временного содержания. Согласно решению суда, он будет освобожден из ИВС при внесении залога в размере 5000 МРОТ (300 тысяч рублей).