https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/zhitel-sela-gup-byl-zaderzhan-s-polichnym-za-moshennichestvo-1044376928.html

Житель села Гуп был задержан с поличным за мошенничество

Житель села Гуп был задержан с поличным за мошенничество

Задержанный обещал россиянину оказать содействие в получении абхазского паспорта, за что попросил 300 тысяч рублей. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T22:53+0300

2023-02-28T22:53+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Абхазии задержали жителя села Гуп Очамчырского района Леона Минджия за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Заявитель обратился в правоохранительные органы, которые провели следственный эксперимент. Минджия попросил 150 тысяч рублей в качестве аванса, получил их от доверенного лица россиянина и был задержан с поличным в сухумском кафе. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 29 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 4 статьи 156 (мошенничество). Минджия заключен в изолятор временного содержания. Согласно решению суда, он будет освобожден из ИВС при внесении залога в размере 5000 МРОТ (300 тысяч рублей).

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/grazhdanin-uzbekistana-zaderzhan-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1044354280.html

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