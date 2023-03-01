https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/abkhazskie-shkolniki-smogut-prinyat-uchastie-v-obrazovatelnoy-programme-v-siriuse-1044395854.html

Абхазские школьники смогут принять участие в образовательной программе в "Сириусе"

Абхазские школьники смогут принять участие в образовательной программе в "Сириусе"

В программе по изучению информатики могут принять участие школьники 6-8 классов из регионов России, стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T15:48+0300

2023-03-01T15:48+0300

2023-03-01T16:38+0300

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Школьники из Абхазии смогут принять участие в июньской образовательной программе "Информатика. Юниоры" в центре "Сириус". Об этом сообщает Министерство просвещения Абхазии.Учащихся будут готовить к олимпиаде по информатике, давать углубленные знания по предмету.Для того, чтобы стать частью программы, нужно показать высокие оценки в дистанционном учебно-отборочном курсе. Для участия не нужны специальные знания, она подойдет и для тех, кто не умеет программировать. Ученики 6-7 классов будут изучать язык Python 3, восьмиклассники — язык С++.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/shest-detey-iz-dnr-budut-obuchatsya-v-siriuse-1044113560.html

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