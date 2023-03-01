https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/bolee-sta-tonn-mimozy-vyvezli-iz-abkhazii-s-nachala-sezona-1044399423.html
Более ста тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона
Более ста тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона
Только за последние сутки в Россию было ввезено 26 тонн "золотых" букетов из Абхазии. 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T17:58+0300
2023-03-01T17:58+0300
2023-03-01T17:58+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Около ста тонн цветов акации серебристой, также называемой мимозой, были вывезены из Абхазии в Россию с начала сезона, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Сообщается, что в феврале по факту незаконного перемещения цветов через границы ЕАЭС было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, пресечен ввоз более тонны цветочной продукции."Нежные и хрупкие цветы мимозы требуют бережного отношения при перевозке. Для транспортировки мимозу упаковывают в коробки и перевозят в условиях низкого температурного режима. Цветочный груз проходит контроль в приоритетном порядке, в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении. В 2022 году в страну было импортировано около 150 тонн мимозы, в этом сезоне поставки ожидаются на уровне прошлого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/pervaya-partiya-abkhazskoy-mimozy-byla-vyvezena-v-rossiyu-1043875133.html
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абхазия, новости, россия
Более ста тонн мимозы вывезли из Абхазии с начала сезона
Только за последние сутки в Россию было ввезено 26 тонн "золотых" букетов из Абхазии.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Около ста тонн цветов акации серебристой, также называемой мимозой, были вывезены из Абхазии в Россию с начала сезона, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Сообщается, что в феврале по факту незаконного перемещения цветов через границы ЕАЭС было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, пресечен ввоз более тонны цветочной продукции.
"Нежные и хрупкие цветы мимозы требуют бережного отношения при перевозке. Для транспортировки мимозу упаковывают в коробки и перевозят в условиях низкого температурного режима. Цветочный груз проходит контроль в приоритетном порядке, в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
В 2022 году в страну было импортировано около 150 тонн мимозы, в этом сезоне поставки ожидаются на уровне прошлого года.