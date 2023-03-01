https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/delegatsiya-mvd-abkhazii-posetila-sovmestnyy-tsentr-ovd-yuzhnoy-osetii-i-rossii-1044401129.html

Делегация МВД Абхазии посетила совместный центр ОВД Южной Осетии и России

Делегация МВД Абхазии посетила совместный центр ОВД Южной Осетии и России

Делегация из Абхазии во главе с министром внутренних дел Вальтером Бутба прибыла в Цхинвал 28 февраля для участия в межведомственной встрече с представителями... 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T20:04+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Делегация Министерства внутренних дел Абхазии посетила Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел Южной Осетии и России, сообщает пресс-служба МВД республики.Центр необходим для координации деятельности российских и югоосетинских правоохранителей по противодействию организованной преступности и профилактики правонарушений в Южной Осетии.Члены абхазской делегации ознакомились с работой центра, изучили технические возможности криминалистической лаборатории.Также гости из Абхазии посетили Национальный музей Южной Осетии и посольство Абхазии в республике, где их принял посол Алан Елбакиев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/delegatsiya-mvd-abkhazii-pribyla-na-mezhvedomstvennuyu-vstrechu-v-tskhinval-1044373758.html

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