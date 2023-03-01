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Делегация МВД Абхазии посетила совместный центр ОВД Южной Осетии и России
Делегация МВД Абхазии посетила совместный центр ОВД Южной Осетии и России
Делегация из Абхазии во главе с министром внутренних дел Вальтером Бутба прибыла в Цхинвал 28 февраля для участия в межведомственной встрече с представителями... 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T20:04+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Делегация Министерства внутренних дел Абхазии посетила Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел Южной Осетии и России, сообщает пресс-служба МВД республики.Центр необходим для координации деятельности российских и югоосетинских правоохранителей по противодействию организованной преступности и профилактики правонарушений в Южной Осетии.Члены абхазской делегации ознакомились с работой центра, изучили технические возможности криминалистической лаборатории.Также гости из Абхазии посетили Национальный музей Южной Осетии и посольство Абхазии в республике, где их принял посол Алан Елбакиев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/delegatsiya-mvd-abkhazii-pribyla-na-mezhvedomstvennuyu-vstrechu-v-tskhinval-1044373758.html
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абхазия, южная осетия, новости, мвд абхазии
Делегация МВД Абхазии посетила совместный центр ОВД Южной Осетии и России
Делегация из Абхазии во главе с министром внутренних дел Вальтером Бутба прибыла в Цхинвал 28 февраля для участия в межведомственной встрече с представителями МВД Южной Осетии.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik.
Делегация Министерства внутренних дел Абхазии посетила Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел Южной Осетии и России, сообщает
пресс-служба МВД республики.
Центр необходим для координации деятельности российских и югоосетинских правоохранителей по противодействию организованной преступности и профилактики правонарушений в Южной Осетии.
Члены абхазской делегации ознакомились с работой центра, изучили технические возможности криминалистической лаборатории.
Также гости из Абхазии посетили Национальный музей Южной Осетии и посольство Абхазии в республике, где их принял посол Алан Елбакиев.