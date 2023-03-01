https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/grazhdanin-i-nachalnik-kokoskeriya-o-borbe-s-nezakonnym-podklyucheniyam-k-elektrosetyam--1044361551.html

Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконным подключениям к электросетям

Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконным подключениям к электросетям

Руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия в эфире радио Sputnik рассказал о результатах работы... 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T14:31+0300

2023-03-01T14:31+0300

2023-03-01T14:44+0300

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Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконным подключениям к электросетям Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконным подключениям к электросетям

По словам Кокоскерия, ежедневно проводятся рейды совместно с СГБ, МВД. "Работа очень сложная. Мероприятия проводятся в дневное и ночное время. Задействованы все наши силы, все инспекторы работают. Изъятое оборудование складируется на складе Госстандарта, а также в СГБ. У сотрудников СГБ и МВД есть оперативная информация, где могут быть криптофермы", – сказал Эрик Кокоскерия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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