https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/grazhdanin-i-nachalnik-kokoskeriya-o-borbe-s-nezakonnym-podklyucheniyam-k-elektrosetyam--1044361551.html
Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконным подключениям к электросетям
Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконным подключениям к электросетям
Руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия в эфире радио Sputnik рассказал о результатах работы... 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T14:31+0300
2023-03-01T14:31+0300
2023-03-01T14:44+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
абхазия
черноморэнерго
госстандарт абхазии
электроснабжение
майнинг в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/1c/1044361629_0:124:853:604_1920x0_80_0_0_0465b7d7fdd8e45fad72d508410cdc5c.jpg
Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконным подключениям к электросетям
Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконным подключениям к электросетям
По словам Кокоскерия, ежедневно проводятся рейды совместно с СГБ, МВД. "Работа очень сложная. Мероприятия проводятся в дневное и ночное время. Задействованы все наши силы, все инспекторы работают. Изъятое оборудование складируется на складе Госстандарта, а также в СГБ. У сотрудников СГБ и МВД есть оперативная информация, где могут быть криптофермы", – сказал Эрик Кокоскерия.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/1c/1044361629_0:44:853:684_1920x0_80_0_0_85312181242da90e42c0aab0e60c785f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, черноморэнерго, госстандарт абхазии, электроснабжение, майнинг в абхазии, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, черноморэнерго, госстандарт абхазии, электроснабжение, майнинг в абхазии, аудио
Гражданин и начальник: Кокоскерия о борьбе с незаконным подключениям к электросетям
14:31 01.03.2023 (обновлено: 14:44 01.03.2023)
Руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия в эфире радио Sputnik рассказал о результатах работы по выявлению незаконно подключенного оборудования для майнинга и трансформаторов.
По словам Кокоскерия, ежедневно проводятся рейды совместно с СГБ, МВД.
"Работа очень сложная. Мероприятия проводятся в дневное и ночное время. Задействованы все наши силы, все инспекторы работают. Изъятое оборудование складируется на складе Госстандарта, а также в СГБ. У сотрудников СГБ и МВД есть оперативная информация, где могут быть криптофермы", – сказал Эрик Кокоскерия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.