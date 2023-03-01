https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/kontrabandnyy-tabak-dlya-kalyana-izyali-tamozhenniki-v-sukhume-1044380957.html
Контрабандный табак для кальяна изъяли таможенники в Сухуме
Контрабандный табак для кальяна изъяли таможенники в Сухуме
В одном из столичных магазинов, готовящихся к открытию, было изъято 210 пачек табака для кальяна. 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T11:52+0300
2023-03-01T11:52+0300
2023-03-01T12:22+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии обнаружили контрабандную табачную продукцию в одном из магазинов в Сухуме, сообщает пресс-служба ГТК.Сообщается, что было изъято 210 пачек табака для кальяна без абхазских акцизных марок. Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/kontrabandnuyu-tabachnuyu-produktsiyu-obnaruzhili-v-gagre-1044158527.html
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Контрабандный табак для кальяна изъяли таможенники в Сухуме
11:52 01.03.2023 (обновлено: 12:22 01.03.2023)
В одном из столичных магазинов, готовящихся к открытию, было изъято 210 пачек табака для кальяна.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik.
Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии обнаружили контрабандную табачную продукцию в одном из магазинов в Сухуме, сообщает
пресс-служба ГТК.
Сообщается, что было изъято 210 пачек табака для кальяна без абхазских акцизных марок.
Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.