https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/kontrabandnyy-tabak-dlya-kalyana-izyali-tamozhenniki-v-sukhume-1044380957.html

Контрабандный табак для кальяна изъяли таможенники в Сухуме

Контрабандный табак для кальяна изъяли таможенники в Сухуме

В одном из столичных магазинов, готовящихся к открытию, было изъято 210 пачек табака для кальяна. 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T11:52+0300

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абхазия

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии обнаружили контрабандную табачную продукцию в одном из магазинов в Сухуме, сообщает пресс-служба ГТК.Сообщается, что было изъято 210 пачек табака для кальяна без абхазских акцизных марок. Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/kontrabandnuyu-tabachnuyu-produktsiyu-obnaruzhili-v-gagre-1044158527.html

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