https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-2-marta-1044400429.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 марта

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного атмосферного давления. 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T19:29+0300

2023-03-01T19:29+0300

2023-03-01T19:29+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. В четверг, 2 марта, в Абхазии ожидается, облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Также ожидаются туман, временами дождь разной интенсивности, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии