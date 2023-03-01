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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного атмосферного давления. 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T19:29+0300
2023-03-01T19:29+0300
2023-03-01T19:29+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. В четверг, 2 марта, в Абхазии ожидается, облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Также ожидаются туман, временами дождь разной интенсивности, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 2 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. В четверг, 2 марта, в Абхазии ожидается, облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Также ожидаются туман, временами дождь разной интенсивности, в горах снег.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем +8°С до +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.