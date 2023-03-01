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Ремонт объектов в Сухумском районе обсудили в Кабмине Абхазии
Ремонт объектов в Сухумском районе обсудили в Кабмине Абхазии
Премьер-министр обсудил с депутатами, представляющими Сухумский район, наиболее важные объекты, нуждающиеся в ремонте. 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T15:20+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с депутатами Народного Собрания, представляющими избирательные округа Сухумского района – Фазлибеем Авидзба, Левоном Галустяном и Каном Кварчия. Об этом сообщает пресс-служба КабминаДепутаты сообщили премьер-министру о том, что нужно актуализировать список объектов, нуждающихся в ремонте и восстановлении в первую очередь. Особое внимание было уделено дорогам, объектам энергетической инфраструктуры и водоснабжения, детским площадкам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/bolee-200-obektov-bylo-otremontirovano-v-sukhume-v-2022-godu-1044274744.html
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Ремонт объектов в Сухумском районе обсудили в Кабмине Абхазии
15:20 01.03.2023 (обновлено: 15:25 01.03.2023)
Премьер-министр обсудил с депутатами, представляющими Сухумский район, наиболее важные объекты, нуждающиеся в ремонте.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с депутатами Народного Собрания, представляющими избирательные округа Сухумского района – Фазлибеем Авидзба, Левоном Галустяном и Каном Кварчия. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина
"Встреча была посвящена вопросам уточнения объектов социальной инфраструктуры, подлежащих ремонтно-восстановительным и строительным работам в Сухумском районе", – говорится в сообщении.
Депутаты сообщили премьер-министру о том, что нужно актуализировать список объектов, нуждающихся в ремонте и восстановлении в первую очередь. Особое внимание было уделено дорогам, объектам энергетической инфраструктуры и водоснабжения, детским площадкам.