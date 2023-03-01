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Ремонт объектов в Сухумском районе обсудили в Кабмине Абхазии

Ремонт объектов в Сухумском районе обсудили в Кабмине Абхазии

Премьер-министр обсудил с депутатами, представляющими Сухумский район, наиболее важные объекты, нуждающиеся в ремонте. 01.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с депутатами Народного Собрания, представляющими избирательные округа Сухумского района – Фазлибеем Авидзба, Левоном Галустяном и Каном Кварчия. Об этом сообщает пресс-служба КабминаДепутаты сообщили премьер-министру о том, что нужно актуализировать список объектов, нуждающихся в ремонте и восстановлении в первую очередь. Особое внимание было уделено дорогам, объектам энергетической инфраструктуры и водоснабжения, детским площадкам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/bolee-200-obektov-bylo-otremontirovano-v-sukhume-v-2022-godu-1044274744.html

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