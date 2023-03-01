https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/rossiyskie-voyska-presekli-ataku-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1044396799.html

Российские войска пресекли атаку украинских беспилотников на Крым

Российские войска пресекли атаку украинских беспилотников на Крым

Ранее ВСУ совершили попытку атаковать с помощью дронов объекты в Краснодарском крае и Адыгее. 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T17:05+0300

2023-03-01T17:05+0300

2023-03-01T17:05+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Российские войска пресекли массированную атаку беспилотников ВСУ на объекты, расположенные на Крымском полуострове. Об этом сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.Авиация России сбила украинский самолет Су-24 в ДНР, средства ПВО - 15 украинских беспилотников.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на этом направлении - до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Донецком направлении - до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады, база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 80 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30, на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/ssha-planiruyut-khimicheskuyu-evtanaziyu-ukrainy-1044377775.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/konferentsiya-posvyaschennaya-godovschine-nachala-spetsoperatsii-na-ukraine-proshla-v-sukhume-1044369980.html

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