https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/rossiyskie-voyska-presekli-ataku-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1044396799.html
Российские войска пресекли атаку украинских беспилотников на Крым
Российские войска пресекли атаку украинских беспилотников на Крым
Ранее ВСУ совершили попытку атаковать с помощью дронов объекты в Краснодарском крае и Адыгее. 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T17:05+0300
2023-03-01T17:05+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Российские войска пресекли массированную атаку беспилотников ВСУ на объекты, расположенные на Крымском полуострове. Об этом сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.Авиация России сбила украинский самолет Су-24 в ДНР, средства ПВО - 15 украинских беспилотников.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на этом направлении - до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Донецком направлении - до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады, база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 80 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30, на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/ssha-planiruyut-khimicheskuyu-evtanaziyu-ukrainy-1044377775.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/konferentsiya-posvyaschennaya-godovschine-nachala-spetsoperatsii-na-ukraine-proshla-v-sukhume-1044369980.html
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новости, украина, россия
Российские войска пресекли атаку украинских беспилотников на Крым
Ранее ВСУ совершили попытку атаковать с помощью дронов объекты в Краснодарском крае и Адыгее.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik.
Российские войска пресекли массированную атаку беспилотников ВСУ на объекты, расположенные на Крымском полуострове. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.
Авиация России сбила украинский самолет Су-24 в ДНР, средства ПВО - 15 украинских беспилотников.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на этом направлении - до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, на Донецком направлении - до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады, база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 80 военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30, на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.