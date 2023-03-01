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Завершен ремонт железнодорожного моста через реку Мачара
Завершен ремонт железнодорожного моста через реку Мачара
Ранее капитальный ремонт на этом железнодорожном мосту не проводился. 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T20:32+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Ремонтные работы на железнодорожном мосту через реку Мачара в Гурлыпшском районе, сообщает пресс-служба "Абхазская железная дорога".Специалисты АЖД совместно с коллегами из России заменили 140 гнилых деревянных шпал на железобетонные, сменили дефектный рельс на 25 метров, отрегулировали стыковой зазора с заменой рельса на 12 метров, произведена балластовка и выправка пути.АЖД уточняет, что такой капитальный ремонт этом на мосту еще не проводился. В дальнейшем такие же работы будут выполнены и на других мостах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/azhd-rasskazala-o-pravilakh-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnykh-putyakh-1044153724.html
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абхазия, абхазская железная дорога

Завершен ремонт железнодорожного моста через реку Мачара

20:32 01.03.2023
© Foto / АЖД Ремонт железнодорожного моста "Мачарка"
Ремонт железнодорожного моста Мачарка - Sputnik Абхазия, 1920, 01.03.2023
© Foto / АЖД
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Ранее капитальный ремонт на этом железнодорожном мосту не проводился.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Ремонтные работы на железнодорожном мосту через реку Мачара в Гурлыпшском районе, сообщает пресс-служба "Абхазская железная дорога".
Специалисты АЖД совместно с коллегами из России заменили 140 гнилых деревянных шпал на железобетонные, сменили дефектный рельс на 25 метров, отрегулировали стыковой зазора с заменой рельса на 12 метров, произведена балластовка и выправка пути.
АЖД уточняет, что такой капитальный ремонт этом на мосту еще не проводился. В дальнейшем такие же работы будут выполнены и на других мостах.
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