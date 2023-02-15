https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/azhd-rasskazala-o-pravilakh-bezopasnosti-na-zheleznodorozhnykh-putyakh-1044153724.html

АЖД рассказала о правилах безопасности на железнодорожных путях

АЖД рассказала о правилах безопасности на железнодорожных путях

12 февраля жительница Гагры попала под поезд, когда пыталась спасти свою собаку, выбежавшую на рельсы. 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T15:55+0300

2023-02-15T15:55+0300

2023-02-15T15:55+0300

в абхазии

абхазия

абхазская железная дорога

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. О правилах поведения на железнодорожных путях рассказал в интервью Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.По словам Хазириши, находясь на железнодорожных путях, человек может не услышать звуки приближающегося состава."Когда поезд идет, его не слышно, если он не подает звуковые сигналы. У нас малодеятельная железная дорога, и люди привыкли, что поезда курсируют очень редко. Но у поезда есть специфика – он появляется в самый неожиданный момент, и потому, когда люди находятся рядом с железной дорогой, – это всегда опасно", – подчеркнул он.Хазириши добавил, что человек должен не просто отойти в сторону, а уйти на достаточное расстояние, так как у поездов есть свои габариты, и некоторые части поезда иногда сильно выпирают за пределы путей.Он также добавил, что объем грузоперевозок в Абхазии растет, увеличивается количество пассажирских поездов, а значит, жителям республики необходимо соблюдать осторожность."Абхазская железная дорога оживает, и обратная сторона этого – это то, что население не готово к этому в плане информированности о правилах безопасного нахождения рядом с железнодорожными путями", – сказал помощник гендиректора АЖД.Что касается шлагбаумов на переездах через пути, то в Абхазии их нет, рассказал Хазириши. По его словам, дистанционные системы СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки, используемые для регулирования и обеспечения безопасности движения поездов и управления подвижным составом – прим), которые внедрялись с 60-70-х годов, в послевоенное время были утрачены. А сейчас их установка очень затратна.Сейчас от границы по реке Псоу до столицы Абхазии есть четыре легальных переезда через железнодорожные пути. "Мы оборудовали здания переездов, поставили кондиционеры, электрифицировали. Есть планы установки шлагбаумов, чтобы в новом сезоне это все работало", – подчеркнул Хазириши.На переездах планируется организовать круглосуточное дежурство, добавил помощник генерального директора Абхазской железной дороги.

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