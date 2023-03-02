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Аслан Бжания назвал сферы возможного сотрудничества Абхазии и Беларуси
Аслан Бжания назвал сферы возможного сотрудничества Абхазии и Беларуси
В конце февраля состоялась рабочая поездка президента Абхазии Аслана Бжания в Беларусь. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T15:30+0300
2023-03-02T15:30+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания назвал сферы возможного сотрудничества Абхазии и Беларуси. Абхазия заинтересована в установлении контактов с Беларусью.Основные отрасли для сотрудничества:
https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/bzhaniya-minsk-mozhet-stat-ploschadkoy-dlya-obsuzhdeniya-voprosov-bezopasnosti-na-yuzhnom-kavkaze-1044413210.html
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аслан бжания, абхазия, белоруссия, политика
аслан бжания, абхазия, белоруссия, политика
Аслан Бжания назвал сферы возможного сотрудничества Абхазии и Беларуси
15:30 02.03.2023 (обновлено: 16:35 02.03.2023)
В конце февраля состоялась рабочая поездка президента Абхазии Аслана Бжания в Беларусь.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Президент Аслан Бжания назвал сферы возможного сотрудничества Абхазии и Беларуси.
Абхазия заинтересована в установлении контактов с Беларусью.
Основные отрасли для сотрудничества:
️IT-технологии — сфера, в которой Абхазия и Беларусь могут взаимодействовать. Парк высоких технологий в Минске, по словам президента, – пример эффективности этой области.
В апреле 2024 года в селе Кындыг начнется строительство санаторно-курортного объекта, в котором будет создано 250 рабочих мест — не менее 80% сотрудников будут местными жителями.
Абхазия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области сельского хозяйства.