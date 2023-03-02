Аслан Бжания назвал сферы возможного сотрудничества Абхазии и Беларуси

️IT-технологии — сфера, в которой Абхазия и Беларусь могут взаимодействовать. Парк высоких технологий в Минске, по словам президента, – пример эффективности этой области. ️IT-технологии — сфера, в которой Абхазия и Беларусь могут взаимодействовать. Парк высоких технологий в Минске, по словам президента, – пример эффективности этой области.

В апреле 2024 года в селе Кындыг начнется строительство санаторно-курортного объекта, в котором будет создано 250 рабочих мест — не менее 80% сотрудников будут местными жителями. В апреле 2024 года в селе Кындыг начнется строительство санаторно-курортного объекта, в котором будет создано 250 рабочих мест — не менее 80% сотрудников будут местными жителями.