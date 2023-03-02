https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/kruglosutochnye-reydy-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-kriptofermami-1044402685.html

Круглосуточные рейды: как в Абхазии борются с криптофермами

Круглосуточные рейды: как в Абхазии борются с криптофермами

6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T10:10+0300

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2023-03-02T11:06+0300

майнинг в абхазии

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

госстандарт абхазии

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О том, как в республике идет борьба с майнингом, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия.SputnikВ начале февраля 2023 года в Абхазии вновь активизировалась борьба с майнингом. За этот период сотрудники Госстандарта, МВД и СГБ изъяли более тысячи единиц оборудования. Руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия привел цифры по изъятию майнинг-аппаратов в районах республики: По словам Кокоскерия, рейдовые мероприятия проходят ежедневно и без выходных. Информация может поступить в любое время суток, и сотрудникам Госстандарта совместно с представителями силовых структур необходимо ее перепроверить, а затем выехать на место.Если еще год назад чаще встречались крупные криптофермы, то сейчас чаще всего в домовладениях или в квартирах устанавливают от двух до пяти аппаратов. Когда потребление электричества небольшое, сложно вычислить, установлено запрещенное оборудование или нет. К тому же многие делают звукоизоляцию или же иммерсионные ванны, которые подавляют шум.Но встречаются и крупные фермы. Так недавно в Сухуме изъяли 171 аппарат по добыче криптовалюты.Криптофермы выявляют чаще всего в жилом массиве, на квартирах. Но бывает, что их находят в самых неожиданных местах, например, в бункере.Демонтируют оборудование не только на криптофермах, но и незаконно установленные трансформаторы. Недавно было дано соответствующее поручение республиканским штабом.Судьба аппаратовИзъятое оборудование хранится на специальном складе Госстандарта, а также в СГБ. На владельца оформляется документ по административному правонарушению, затем дело направляется в суд. После выплаты штрафа, оборудование можно забрать обратно. Однако, если в течение года один и тот же человек дважды привлекается к административной ответственности, то оборудование у него могут конфисковать навсегда.Абхазия уже несколько лет испытывает острый энергокризис. Основные причины – нехватка генерации, ветхая инфраструктура и майнинг.6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб.

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