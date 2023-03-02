https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/kruglosutochnye-reydy-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-kriptofermami-1044402685.html
Круглосуточные рейды: как в Абхазии борются с криптофермами
Круглосуточные рейды: как в Абхазии борются с криптофермами
6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T10:10+0300
2023-03-02T10:10+0300
2023-03-02T11:06+0300
майнинг в абхазии
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
госстандарт абхазии
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О том, как в республике идет борьба с майнингом, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия.SputnikВ начале февраля 2023 года в Абхазии вновь активизировалась борьба с майнингом. За этот период сотрудники Госстандарта, МВД и СГБ изъяли более тысячи единиц оборудования. Руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия привел цифры по изъятию майнинг-аппаратов в районах республики: По словам Кокоскерия, рейдовые мероприятия проходят ежедневно и без выходных. Информация может поступить в любое время суток, и сотрудникам Госстандарта совместно с представителями силовых структур необходимо ее перепроверить, а затем выехать на место.Если еще год назад чаще встречались крупные криптофермы, то сейчас чаще всего в домовладениях или в квартирах устанавливают от двух до пяти аппаратов. Когда потребление электричества небольшое, сложно вычислить, установлено запрещенное оборудование или нет. К тому же многие делают звукоизоляцию или же иммерсионные ванны, которые подавляют шум.Но встречаются и крупные фермы. Так недавно в Сухуме изъяли 171 аппарат по добыче криптовалюты.Криптофермы выявляют чаще всего в жилом массиве, на квартирах. Но бывает, что их находят в самых неожиданных местах, например, в бункере.Демонтируют оборудование не только на криптофермах, но и незаконно установленные трансформаторы. Недавно было дано соответствующее поручение республиканским штабом.Судьба аппаратовИзъятое оборудование хранится на специальном складе Госстандарта, а также в СГБ. На владельца оформляется документ по административному правонарушению, затем дело направляется в суд. После выплаты штрафа, оборудование можно забрать обратно. Однако, если в течение года один и тот же человек дважды привлекается к административной ответственности, то оборудование у него могут конфисковать навсегда.Абхазия уже несколько лет испытывает острый энергокризис. Основные причины – нехватка генерации, ветхая инфраструктура и майнинг.6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб.
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майнинг в абхазии, абхазия, госстандарт абхазии
майнинг в абхазии, абхазия, госстандарт абхазии
Круглосуточные рейды: как в Абхазии борются с криптофермами
10:10 02.03.2023 (обновлено: 11:06 02.03.2023)
6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб.
О том, как в республике идет борьба с майнингом, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия.
Sputnik
В начале февраля 2023 года в Абхазии вновь активизировалась борьба с майнингом. За этот период сотрудники Госстандарта, МВД и СГБ изъяли более тысячи единиц оборудования.
Руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия привел цифры по изъятию майнинг-аппаратов в районах республики:
Сухумский район – 104 аппарата,
Гулрыпшский район – 183 аппарата,
Очамчырский район – 278 аппаратов,
Гагрский район – 129 аппаратов,
Гудаутский район – 121 аппарат.
По словам Кокоскерия, рейдовые мероприятия проходят ежедневно и без выходных. Информация может поступить в любое время суток, и сотрудникам Госстандарта совместно с представителями силовых структур необходимо ее перепроверить, а затем выехать на место.
"Работа очень сложная. Совместно с МВД, СГБ ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. Это и в дневное и в ночное время. Задействованы все наши силы. Все наши инспекторы работают в полном объеме. Мероприятия проходят ежедневно. Большую работу проводят сотрудники МВД и СГБ. У них есть оперативная информация, где могут быть криптофермы. Далее мы проводим совместные выезды, готовим распоряжение, соответствующие документы, чтобы у нас были правовые основания, чтобы проникать на объект. Это делается для того, чтобы все было в рамках закона", – отмечает Кокоскерия.
Если еще год назад чаще встречались крупные криптофермы, то сейчас чаще всего в домовладениях или в квартирах устанавливают от двух до пяти аппаратов. Когда потребление электричества небольшое, сложно вычислить, установлено запрещенное оборудование или нет. К тому же многие делают звукоизоляцию или же иммерсионные ванны, которые подавляют шум.
Но встречаются и крупные фермы. Так недавно в Сухуме изъяли 171 аппарат по добыче криптовалюты.
Криптофермы выявляют чаще всего в жилом массиве, на квартирах. Но бывает, что их находят в самых неожиданных местах, например, в бункере.
"Недавно на массиве Гумиста мы закрыли ферму под землей, в бункере. Благодаря сотрудникам СГБ, которые смогли получить полную информацию, мы смогли ее вычислить. Невооруженным глазом невозможно было ее заметить, определить, где она находится. Это помещение специально оборудовали под майнинг. В советское время, видимо, была сеть подземных коммуникаций. Там люди смогли оборудовать ферму так, чтобы было незаметно", – отметил Кокоскерия.
Демонтируют оборудование не только на криптофермах, но и незаконно установленные трансформаторы. Недавно было дано соответствующее поручение республиканским штабом.
Судьба аппаратов
Изъятое оборудование хранится на специальном складе Госстандарта, а также в СГБ. На владельца оформляется документ по административному правонарушению, затем дело направляется в суд. После выплаты штрафа, оборудование можно забрать обратно. Однако, если в течение года один и тот же человек дважды привлекается к административной ответственности, то оборудование у него могут конфисковать навсегда.
“Мы изымаем оборудование, также предусмотрены административные меры воздействия. Это штраф. За каждый самовольный факт подключения – за киловатт платится 2400 рублей. Если ферма потребляет 100 киловатт, то 240 тысяч рублей. По последним выявленным фермам, мы до сих пор отправляем дела в суды. У нас там свыше 50 абонентов. Уже материалы по 27 абонентам направили в районные суды", – добавил Эрик Кокоскерия.
Абхазия уже несколько лет испытывает острый энергокризис. Основные причины – нехватка генерации, ветхая инфраструктура и майнинг.
6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб.