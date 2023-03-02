https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-3-marta-1044419164.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии относительно неустоичива. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T18:20+0300

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погода в абхазии

в абхазии

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В пятницу, 3 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен туман, днем - осадки разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3С до +8°С, днем +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии