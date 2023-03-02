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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии относительно неустоичива. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T18:20+0300
2023-03-02T18:20+0300
2023-03-02T18:28+0300
погода в абхазии
в абхазии
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В пятницу, 3 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен туман, днем - осадки разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3С до +8°С, днем +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 марта
18:20 02.03.2023 (обновлено: 18:28 02.03.2023)
Погода Черноморского побережья Абхазии относительно неустоичива.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. В пятницу, 3 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен туман, днем - осадки разной интенсивности и продолжительности, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3С до +8°С, днем +9°С до +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.