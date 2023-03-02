https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/zapretnaya-ferma-v-abkhazii-prodolzhaetsya-borba-s-mayningom-1044402547.html

Запретная ферма: в Абхазии продолжается борьба с майнингом

Запретная ферма: в Абхазии продолжается борьба с майнингом

Руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскерия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о борьбе с... 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T12:00+0300

2023-03-02T12:00+0300

2023-03-02T12:38+0300

энергетическая отрасль абхазии

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абхазия

госстандарт абхазии

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С 1 по 28 февраля, как рассказал Кокоскерия, в районах Абхазии было изъято более тысячи единиц оборудования для добычи криптовалют. Если еще год назад чаще встречались крупные криптофермы, то сейчас чаще всего в домовладениях или в квартирах устанавливают от двух до пяти аппаратов. Когда потребление электричества небольшое, сложно вычислить, установлено запрещенное оборудование или нет.Абхазия уже несколько лет испытывает острый энергокризис. Основные причины – нехватка генерации, ветхая инфраструктура и майнинг.6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб.

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