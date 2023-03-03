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"АПРА", развитие технологий и бесконтактные платежи: достижения и планы Нацбанка Абхазии

"АПРА", развитие технологий и бесконтактные платежи: достижения и планы Нацбанка Абхазии

28 февраля 1991 года был образован Национальный банк Абхазии. Начальник управления исследования информации и статистики Нацбанка Абхазии Георгий Квеквескири в... 03.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-03T14:30+0300

2023-03-03T14:30+0300

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Банковская система Абхазии самостоятельно стала развиваться после принятия 28 февраля 1991 года законов "О Центральном банке Абхазской АССР" и "О банках и банковской деятельности в Абхазской АССР". Эти документы дали возможность впервые определять потребность в банковских учреждениях с учетом интересов развития экономики Абхазии."Тогда (в 1991 году - прим.) шел процесс децентрализации власти. Сейчас любой закон можно скачать из интернета и получить проект. Но на тот момент все было достаточно проблематично. Тогда был заказан проект закона, соответствующие специалисты расписали его и привезли каким-то тайным путем. И Верховный Совет в последний момент вынес проект на голосование, грузинское представительство Верховного совета бойкотировали голосование. Но благодаря усилиям абхазских, русских, армянских, греческих депутатов голосование все же состоялось, и получилось принять этот закон с перевесом всего лишь одного-двух голосов. После этого получила развитие наша банковская система", – пояснил Квеквескири.Первые коммерческие банки были зарегистрированы уже после Отечественной войны народа Абхазии в 1994 году.Сегодня собственный капитал Нацбанка составляет 1 млрд 171 млн руб.Из этой суммы 370 млн 500 тыс руб – уставный капитал, 301 млн руб – резервы, которые были образованы за счет получения прибыли Национальным банком, также 500 млн руб - субординированный кредит, полученный Министерством финансов Абхазии.

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