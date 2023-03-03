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Ардзинба рассказал, когда состоится церемония вручения верительных грамот президенту РФ
Ардзинба рассказал, когда состоится церемония вручения верительных грамот президенту РФ
Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября. 03.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В ближайшие месяцы состоится церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, заявил глава МИД Инал Ардзинба. "В самые ближайшие месяцы состоится церемония вручения верительных грамот президенту Российской федерации Владимиру Владимировичу Путину. Будет ваше общение с президентом России, поэтому мы сегодня обсудим дополнительно повестку, содержательную часть этого общения", - отметил на встрече с послом Абхазии в РФ Алхасом Квициниа Ардзинба. Министр также рассказал о намерении открыть представительств Абхазии в новых субъектах России."Сегодня мы с вами обсудим открытие наших представительств в новых субъектах Российской Федерации – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Предлагаю наш диалог, поддержку активизировать, наших друзей и братьев, которые там проживают", - добавил Инал Ардзинба. Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября.26 января посол Абхазии в России Алхас Квициниа вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ Михаилу Галузину.
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алхас квициниа, абхазия, россия, мид абхазии

Ардзинба рассказал, когда состоится церемония вручения верительных грамот президенту РФ

15:50 03.03.2023 (обновлено: 16:12 03.03.2023)
© SputnikВстреча министра с послом Абхазии в России
Встреча министра с послом Абхазии в России - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2023
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Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В ближайшие месяцы состоится церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, заявил глава МИД Инал Ардзинба.
"В самые ближайшие месяцы состоится церемония вручения верительных грамот президенту Российской федерации Владимиру Владимировичу Путину. Будет ваше общение с президентом России, поэтому мы сегодня обсудим дополнительно повестку, содержательную часть этого общения", - отметил на встрече с послом Абхазии в РФ Алхасом Квициниа Ардзинба.
Министр также рассказал о намерении открыть представительств Абхазии в новых субъектах России.
"Сегодня мы с вами обсудим открытие наших представительств в новых субъектах Российской Федерации – Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. Предлагаю наш диалог, поддержку активизировать, наших друзей и братьев, которые там проживают", - добавил Инал Ардзинба.
Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября.
26 января посол Абхазии в России Алхас Квициниа вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел РФ Михаилу Галузину.
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