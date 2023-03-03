https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/ardzinba-sotrudniki-zarubezhnykh-uchrezhdeniy-mid-abkhazii-budut-rabotat-po-kontraktu-1044433408.html

Ардзинба: сотрудники зарубежных учреждений МИД Абхазии будут работать по контракту

Ардзинба: сотрудники зарубежных учреждений МИД Абхазии будут работать по контракту

Разработка законопроекта "О дипломатической службе" - законодательная инициатива президента Аслана Бжания, заявил глава МИД Инал Ардзинба. 03.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Законопроект "О дипломатической службе" в ближайшее время представят на рассмотрение Парламенту Абхазии, рассказал министр иностранных дел Инал Ардзинба.По его словам, закон разработан МИД совместно с Посольством Абхазии в России.Законопроект предусматривает: "То есть ежегодно каждому сотруднику либо продлевается контракт, либо не продлевается, на основании одного критерия – это эффективность его работы. Времена, когда люди десятилетиями работали в посольстве и работали не очень активно они, безусловно, прошли. Мы должны следить за эффективностью работы, эта работа за счет налогоплательщиков, за государственный счет. Никакой расслабленности там быть не может", - рассказал министр иностранных дел Инал Ардзинба.

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