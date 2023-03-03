https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/ardzinba-sotrudniki-zarubezhnykh-uchrezhdeniy-mid-abkhazii-budut-rabotat-po-kontraktu-1044433408.html
Ардзинба: сотрудники зарубежных учреждений МИД Абхазии будут работать по контракту
Ардзинба: сотрудники зарубежных учреждений МИД Абхазии будут работать по контракту
Разработка законопроекта "О дипломатической службе" - законодательная инициатива президента Аслана Бжания, заявил глава МИД Инал Ардзинба. 03.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-03T16:25+0300
2023-03-03T16:25+0300
2023-03-03T16:25+0300
в абхазии
инал ардзинба
абхазия
мид абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa0add5c255ca47a10f5f491458fb47e.jpg
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Законопроект "О дипломатической службе" в ближайшее время представят на рассмотрение Парламенту Абхазии, рассказал министр иностранных дел Инал Ардзинба.По его словам, закон разработан МИД совместно с Посольством Абхазии в России.Законопроект предусматривает: "То есть ежегодно каждому сотруднику либо продлевается контракт, либо не продлевается, на основании одного критерия – это эффективность его работы. Времена, когда люди десятилетиями работали в посольстве и работали не очень активно они, безусловно, прошли. Мы должны следить за эффективностью работы, эта работа за счет налогоплательщиков, за государственный счет. Никакой расслабленности там быть не может", - рассказал министр иностранных дел Инал Ардзинба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/09/1042551650_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9e5f52e90b0a2e61d0cc9f9d29ccb2e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инал ардзинба, абхазия, мид абхазии
инал ардзинба, абхазия, мид абхазии
Ардзинба: сотрудники зарубежных учреждений МИД Абхазии будут работать по контракту
Разработка законопроекта "О дипломатической службе" - законодательная инициатива президента Аслана Бжания, заявил глава МИД Инал Ардзинба.
СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Законопроект "О дипломатической службе" в ближайшее время представят на рассмотрение Парламенту Абхазии, рассказал министр иностранных дел Инал Ардзинба.
По его словам, закон разработан МИД совместно с Посольством Абхазии в России.
Законопроект предусматривает:
контрактную систему для всех сотрудников зарубежных учреждений
срок службы посла будет не более десяти лет,
будет установлен предельный возраст для сотрудников загранучреждений (обсуждается 55 или 60 лет),
День дипломатического работника – 17 мая.
"То есть ежегодно каждому сотруднику либо продлевается контракт, либо не продлевается, на основании одного критерия – это эффективность его работы. Времена, когда люди десятилетиями работали в посольстве и работали не очень активно они, безусловно, прошли. Мы должны следить за эффективностью работы, эта работа за счет налогоплательщиков, за государственный счет. Никакой расслабленности там быть не может", - рассказал министр иностранных дел Инал Ардзинба.