https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/delba-o-rabote-gosudarstvennogo-tamozhennogo-komiteta-fantasticheskie-pokazateli-1044432715.html

Делба о работе Государственного таможенного комитета: фантастические показатели

Делба о работе Государственного таможенного комитета: фантастические показатели

Государственный таможенный комитет Абхазии провел коллегию по итогам работы за 2022 год. 03.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Показатели работы Государственного таможенного комитета за 2022 год фантастические, сказал министр финансов Абхазии Владимир Делба.Внешнеторговый оборот республики за 2022 год составил 39,9 миллиардов рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 4,7 миллиарда рублей или 11,2%. План за 2022 год выполнен на 117 %.Также в 2022 году объем экспортных поставок из Абхазии составил 6 миллиардов 963 миллионов рублей. В сравнении с 2021 годом данный показатель вырос на 903 миллиона рублей или на 14,9%.Товарооборот республики по импорту в 2022 году составил 32 миллиарда 968 миллиона рублей. В сравнении с 2021 годом рост составил 3 миллиарда 104 миллионов рублей или 10,4%.

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