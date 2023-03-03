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Делба о работе Государственного таможенного комитета: фантастические показатели
Делба о работе Государственного таможенного комитета: фантастические показатели
Государственный таможенный комитет Абхазии провел коллегию по итогам работы за 2022 год. 03.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-03T15:10+0300
2023-03-03T15:10+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Показатели работы Государственного таможенного комитета за 2022 год фантастические, сказал министр финансов Абхазии Владимир Делба.Внешнеторговый оборот республики за 2022 год составил 39,9 миллиардов рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 4,7 миллиарда рублей или 11,2%. План за 2022 год выполнен на 117 %.Также в 2022 году объем экспортных поставок из Абхазии составил 6 миллиардов 963 миллионов рублей. В сравнении с 2021 годом данный показатель вырос на 903 миллиона рублей или на 14,9%.Товарооборот республики по импорту в 2022 году составил 32 миллиарда 968 миллиона рублей. В сравнении с 2021 годом рост составил 3 миллиарда 104 миллионов рублей или 10,4%.
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таможня, абхазия
Делба о работе Государственного таможенного комитета: фантастические показатели
15:10 03.03.2023 (обновлено: 15:27 03.03.2023)
Государственный таможенный комитет Абхазии провел коллегию по итогам работы за 2022 год.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Показатели работы Государственного таможенного комитета за 2022 год фантастические, сказал министр финансов Абхазии Владимир Делба.
"Еще раз подтверждаю мнение руководства, от имени правительства Республики Абхазия. Есть хорошая поступательная динамика. Достигать экономические показатели с таким ростом, как правило, очень сложно без изменения таможенного тарифа, без изменения ставок, а здесь это у вас получается. Это очень хорошо, что именно так происходит", - отметил он.
Внешнеторговый оборот республики за 2022 год составил 39,9 миллиардов рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 4,7 миллиарда рублей или 11,2%. План за 2022 год выполнен на 117 %.
Также в 2022 году объем экспортных поставок из Абхазии составил 6 миллиардов 963 миллионов рублей. В сравнении с 2021 годом данный показатель вырос на 903 миллиона рублей или на 14,9%.
Товарооборот республики по импорту в 2022 году составил 32 миллиарда 968 миллиона рублей. В сравнении с 2021 годом рост составил 3 миллиарда 104 миллионов рублей или 10,4%.