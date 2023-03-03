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"Дружественные партнеры": как могут развиваться отношения Абхазии и Беларуси
"Дружественные партнеры": как могут развиваться отношения Абхазии и Беларуси
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост "Абхазия и Беларусь: активизация сотрудничества". 03.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-03T19:45+0300
2023-03-03T19:45+0300
2023-03-03T19:45+0300
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Участники видеомоста обсудили аспекты сотрудничества Абхазии и Беларуси, перспективы вхождения Абхазии в Союзное государство и эффективность Женевских дискуссий по Закавказью.Союзное государство – это прежде всего экономика и безопасность, отметил Инал Ардзинба."Как раз то, что происходит сегодня между Россией и Беларусью. Никакого ущемления национального суверенитета мы не видим, его и не будет, мы уверены. Любое интеграционное объединение развивается на принципе суверенного равенства государств. Это фундаментальный принцип международных отношений. Субъекты Союзного государства – равноправные субъекты международных отношений", - сказал он.Алексей Дзермант считает, что вопрос вхождения Абхазии в Союзное государства в Беларуси сейчас не сильно актуален, но перспективы такой интеграции есть. По его мнению, экспертное сообщество должно понять, как будет функционировать будущий союз, чтобы для народов "это не стало сюрпризом".Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба считает, что Женевские дискуссии по Закавказью все меньше могут считаться нейтральным местом для переговоров с Грузией и все меньше дают участникам равные возможности. Минск же сможет стать эффективной площадкой для дипломатических переговоров, отметил министр.Белорусский политолог Николай Сергеев добавил, что Запад "играет только в свою пользу", а Минск стал бы "полезной площадкой" для переговоров. Политолог Алексей Дермант отметил, что Минск заинтересован, чтобы проблемы решались в Евразийском пространстве, так как форматы Запада работают "против суверенитета наших государств".
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видео, мультимедиа, абхазия, белоруссия, политика, пресс-центр , видео
видео, мультимедиа, абхазия, белоруссия, политика, пресс-центр , видео
"Дружественные партнеры": как могут развиваться отношения Абхазии и Беларуси
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост "Абхазия и Беларусь: активизация сотрудничества".
Участники видеомоста обсудили аспекты сотрудничества Абхазии и Беларуси, перспективы вхождения Абхазии в Союзное государство и эффективность Женевских дискуссий по Закавказью.
Союзное государство – это прежде всего экономика и безопасность, отметил Инал Ардзинба.
"Как раз то, что происходит сегодня между Россией и Беларусью. Никакого ущемления национального суверенитета мы не видим, его и не будет, мы уверены. Любое интеграционное объединение развивается на принципе суверенного равенства государств. Это фундаментальный принцип международных отношений. Субъекты Союзного государства – равноправные субъекты международных отношений", - сказал он.
Алексей Дзермант считает, что вопрос вхождения Абхазии в Союзное государства в Беларуси сейчас не сильно актуален, но перспективы такой интеграции есть. По его мнению, экспертное сообщество должно понять, как будет функционировать будущий союз, чтобы для народов "это не стало сюрпризом".
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба считает, что Женевские дискуссии по Закавказью все меньше могут считаться нейтральным местом для переговоров с Грузией и все меньше дают участникам равные возможности. Минск же сможет стать эффективной площадкой для дипломатических переговоров, отметил министр.
Белорусский политолог Николай Сергеев добавил, что Запад "играет только в свою пользу", а Минск стал бы "полезной площадкой" для переговоров. Политолог Алексей Дермант отметил, что Минск заинтересован, чтобы проблемы решались в Евразийском пространстве, так как форматы Запада работают "против суверенитета наших государств".