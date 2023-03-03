https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/glavnyy-chetverg-dochiya-o-borbe-s-mayningom-v-tkuarchale-turizme-i-investitsiyakh--1044410222.html
Главный четверг: Дочия о борьбе с майнингом в Ткуарчале, туризме и инвестициях
Главный четверг: Дочия о борьбе с майнингом в Ткуарчале, туризме и инвестициях
Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации с майнингом, а также о проектах по развитию района. 03.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-03T10:18+0300
2023-03-03T10:18+0300
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Главный четверг: Дочия о борьбе с майнингом в Ткуарчале, туризме и инвестициях
Главный четверг: Дочия о борьбе с майнингом в Ткуарчале, туризме и инвестициях
Крупных ферм в районе и в городе нет, сказал Дочия в эфире радио. По его словам, была проведена большая работа с населением и доведена информация, что если не проявить сознательность, то можно остаться без электричества.Он также отметил, что в районе удалось снизить нагрузки на электросети.Говоря о развитии района, по мнению Дочия, упор необходимо делать на туризм. По информации главы, в 2022 году Ткуарчал посетили около 50 тысяч человек.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, аудио
подкасты, главный четверг, аудио
Главный четверг: Дочия о борьбе с майнингом в Ткуарчале, туризме и инвестициях
10:18 03.03.2023 (обновлено: 10:30 03.03.2023)
Глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия в эфире радио Sputnik рассказал о ситуации с майнингом, а также о проектах по развитию района.
Крупных ферм в районе и в городе нет, сказал Дочия в эфире радио. По его словам, была проведена большая работа с населением и доведена информация, что если не проявить сознательность, то можно остаться без электричества.
Он также отметил, что в районе удалось снизить нагрузки на электросети.
Говоря о развитии района, по мнению Дочия, упор необходимо делать на туризм. По информации главы, в 2022 году Ткуарчал посетили около 50 тысяч человек.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.