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Глазунов об обучении Германией украинских военных: за короткий период нереально

Глазунов об обучении Германией украинских военных: за короткий период нереально

Германия продолжит обучение украинских военнослужащих, заявил канцлер Олаф Шольц. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов... 03.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-03T11:45+0300

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Глазунов об обучении Германией украинских военных Глазунов об обучении Германией украинских военных

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, выступая в Бундестаге, что Германия становится центральной площадкой для подготовки ВСУ в Европе. Немецкий канцлер подчеркнул, что инициативы по обучению тесно согласовываются с США и Великобританией. За минувший год обучение прошли три тысячи военных, в ближайшее время начнется подготовка еще одной тысячи бойцов. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов усомнился в том, что военная подготовка в ФРГ значительно укрепит боеспособность украинской армии."Учить должен профессионал – человек, имеющий военный опыт. Когда Германия в последний раз участвовала в крупных боевых действиях? Боевого опыта у немецких военных нет. А раз так – что это будет за подготовка? Будут обучать элементарным вещам – кинуть гранату, стрелять по мишеням, научат танк водить. Здесь нужно боевой опыт передавать, а боевого опыта у немецких военных нет", – сказал эксперт.По его словам, краткосрочная подготовка, которую проходят украинские военные в Германии, недостаточна для того, чтобы научить обращению с современной боевой техникой.В том числе это касается подготовки танковых экипажей, которым предстоит осваивать танки Leopard, добавил эксперт."Научить заряжать (пушку танка) можно за один день, вопрос в другом. Нужна слаженность – чтобы весь экипаж действовал как единое целое. А для этого необходимо каждодневно тренироваться в течение года, чтобы каждый быстро понимал команду, быстро заряжал, целился и стрелял. Также нужно учитывать, что один танк не воюет, должно быть взаимодействие с другими танковыми экипажами", – пояснил Олег Глазунов.

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