https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/obschestvenno-patrioticheskomu-dvizheniyu-molodaya-abkhaziya-ispolnilos-15-let--1044436835.html

Общественно-патриотическому движению "Молодая Абхазия" исполнилось 15 лет

Общественно-патриотическому движению "Молодая Абхазия" исполнилось 15 лет

Движение "Молодая Абхазия" создавалось как организация, призванная поддерживать развитие патриотизма среди молодежи через уважение к абхазскому языку... 03.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-03T20:15+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Молодежное общественно-патриотическое движение "Молодая Абхазия" было создано 15 лет назад, 3 марта 2008 года.Один из создателей и первый руководитель организации Алиас Авидзба в интервью радио Sputnik рассказал о первых шагах нового объединения, какой путь оно прошло и о планах на будущее.При этом Авидзба подчеркнул, что именно в это время в Абхазии делали первые попытки по созданию молодежной политики, что в последствии привело к положительным результатам. Этот процесс происходил под руководством президента Абхазии Сергея Багапш, отмечает первый руководитель организации."В то время молодежная политика имела большую поддержку со стороны руководства. Президент проводил совещания с представителями глав районов, контролировал молодежную политику в республике. Если изначально проекты, которые мы проводили были небольшими, но потом, они стали масштабными международными форумами, в них принимали участие в том числе гости из-за пределов Абхазии", - подчеркнул Алиас Авидзба.Особое внимание он уделил тому факту, что в различных акциях организации принимали участие представители молодежи практически со всех сел Абхазии."Практически все села страны были задействованы в наших проектах. Были села, в которых мы открыли представительства "Молодой Абхазии", нет ни одного района страны, который не принимал участие в нашей работе. Мы прошли большой путь за 15 лет, принимали участие во всех важных общественных, политических событиях в стране", - говорит он.В день 15-летия "Молодой Абхазии" прошла встреча актива организации. Говоря о дальнейшей работе движения, Алиас Авидзба сказал, что работа будет продолжена в рамках тех направлений, отраженных в уставе организации.

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