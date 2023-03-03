https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/plan-nalogovykh-postupleniy-za-fevral-v-abkhazii-perevypolnen-na-42-1044423525.html
План налоговых поступлений за февраль в Абхазии перевыполнен на 42%
План налоговых поступлений за февраль в Абхазии перевыполнен на 42%
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за январь и февраль 2023 года составила 164,7 млн руб. 03.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-03T09:35+0300
2023-03-03T09:35+0300
2023-03-03T10:26+0300
налоги
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Поступления налоговых платежей в бюджет за февраль 2023 года составили 351,4 млн руб при плане – 248,1 млн руб, выполнение плана составило 142%.За январь и февраль 2023 года в бюджет поступило налоговых платежей на сумму 598,6 млн руб. при плане 433,9 млн руб, выполнение составило 138%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 134%, что в суммарном выражении – 151,7 млн руб.
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налоги, абхазия
План налоговых поступлений за февраль в Абхазии перевыполнен на 42%
09:35 03.03.2023 (обновлено: 10:26 03.03.2023)
Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за январь и февраль 2023 года составила 164,7 млн руб.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Поступления налоговых платежей в бюджет за февраль 2023 года составили 351,4 млн руб при плане – 248,1 млн руб, выполнение плана составило 142%.
За январь и февраль 2023 года в бюджет поступило налоговых платежей на сумму 598,6 млн руб. при плане 433,9 млн руб, выполнение составило 138%.
Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 134%, что в суммарном выражении – 151,7 млн руб.
Поступления налоговых платежей за январь и февраль 2023 года:
Город, район
Поступило
План
Сухум
304,1 млн руб
266,9 млн руб
Гагрский район
175,3 млн руб
74,7 млн руб
Гудаутский район
37,0 млн руб
23,9 млн руб
Сухумский район
33,5 млн руб
27,1 млн руб
Гулрыпшский район
17,4 млн руб
13,0 млн руб
Очамчырский район
13,6 млн руб
17,6 млн руб
Ткуарчалский район
5,6 млн руб
4,3 млн руб
Галский район
12,1 млн руб
6,4 млн руб