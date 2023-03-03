https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/plan-nalogovykh-postupleniy-za-fevral-v-abkhazii-perevypolnen-na-42-1044423525.html

План налоговых поступлений за февраль в Абхазии перевыполнен на 42%

План налоговых поступлений за февраль в Абхазии перевыполнен на 42%

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей за январь и февраль 2023 года составила 164,7 млн руб. 03.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-03T09:35+0300

2023-03-03T09:35+0300

2023-03-03T10:26+0300

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Поступления налоговых платежей в бюджет за февраль 2023 года составили 351,4 млн руб при плане – 248,1 млн руб, выполнение плана составило 142%.За январь и февраль 2023 года в бюджет поступило налоговых платежей на сумму 598,6 млн руб. при плане 433,9 млн руб, выполнение составило 138%. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 134%, что в суммарном выражении – 151,7 млн руб.

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