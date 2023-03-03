https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/predprinimatel-o-sbore-mimozy-v-abkhazii-stoit-togo--1044430065.html
Предприниматель о сборе мимозы в Абхазии: стоит того
Предприниматель о сборе мимозы в Абхазии: стоит того
О том, каким спросом пользуется абхазская мимоза в России, о нынешнем урожае, а также особенностях ее сбора и реализации в интервью радио Sputnik рассказал... 03.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-03T18:26+0300
2023-03-03T18:26+0300
2023-03-03T18:27+0300
радио
подкасты
абхазия
цветы
мимоза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/03/1044429884_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_49b8ad608bd5b02704059cd780fee3d4.jpg
Предприниматель о сборе мимозы в Абхазии: стоит того
Предприниматель о сборе мимозы в Абхазии: стоит того
Вардан Боян впервые решил заняться сбором и реализацией мимозы. И оно того стоило, уверяет бизнесмен. По его словам, в этом году мимозы меньше, чем обычно, потому на нее неплохой спрос. Об особенностях этого бизнеса, слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/03/1044429884_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_e1fff6c70c39941a21c5efe8be04253e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, цветы, мимоза, аудио
подкасты, абхазия, цветы, мимоза, аудио
Предприниматель о сборе мимозы в Абхазии: стоит того
18:26 03.03.2023 (обновлено: 18:27 03.03.2023)
О том, каким спросом пользуется абхазская мимоза в России, о нынешнем урожае, а также особенностях ее сбора и реализации в интервью радио Sputnik рассказал предприниматель Вардан Боян.
Вардан Боян впервые решил заняться сбором и реализацией мимозы. И оно того стоило, уверяет бизнесмен. По его словам, в этом году мимозы меньше, чем обычно, потому на нее неплохой спрос.
Об особенностях этого бизнеса, слушайте в аудиофайле
.