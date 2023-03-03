https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/predprinimatel-o-sbore-mimozy-v-abkhazii-stoit-togo--1044430065.html

Предприниматель о сборе мимозы в Абхазии: стоит того

Предприниматель о сборе мимозы в Абхазии: стоит того

О том, каким спросом пользуется абхазская мимоза в России, о нынешнем урожае, а также особенностях ее сбора и реализации в интервью радио Sputnik рассказал... 03.03.2023, Sputnik Абхазия

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Предприниматель о сборе мимозы в Абхазии: стоит того Предприниматель о сборе мимозы в Абхазии: стоит того

Вардан Боян впервые решил заняться сбором и реализацией мимозы. И оно того стоило, уверяет бизнесмен. По его словам, в этом году мимозы меньше, чем обычно, потому на нее неплохой спрос. Об особенностях этого бизнеса, слушайте в аудиофайле.

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