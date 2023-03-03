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Россотрудничество в Абхазии объявило конкурс грантов для соотечественников
Россотрудничество в Абхазии объявило конкурс грантов для соотечественников
Прием заявок на участие в конкурсе Россотрудничества будет открыт с 1 по 19 марта. 03.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Россотрудничество в Абхазии объявило конкурс грантов для организаций соотечественников в республике. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства в республике Дмитрий Федотов.В конкурсе отбираются проекты по:Гранты на сумму не более 2 тысяч долларов США. Комиссия из представителей Посольства и Россотрудничества будет отбирать лучшие проекты, которые затем будут отправлены в центральный офис в Москве.“Нас, конечно, будет интересовать, насколько раскрыта тема и какая целевая аудитория будет задействована в данном проекте, сколько соотечественников будет задействовано в реализации этого проекта, и насколько этот проект будет интересен, в том числе и жителям Абхазии”, - подчеркнул Федотов.Прием заявок на участие в конкурсе Россотрудничества открыт с 1 по 19 марта. Все заявки принимаются в электронной форме на почту представительства Россотрудничества - abhazia@rs.gov.ru.Официальную информацию по конкурсной программе можно прочитать в Telegram-канале "Гранты Россотрудничества. Абхазия".
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россотрудничество, россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине

Россотрудничество в Абхазии объявило конкурс грантов для соотечественников

17:00 03.03.2023 (обновлено: 17:30 03.03.2023)
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЛоготип Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Логотип Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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Прием заявок на участие в конкурсе Россотрудничества будет открыт с 1 по 19 марта.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Россотрудничество в Абхазии объявило конкурс грантов для организаций соотечественников в республике. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства в республике Дмитрий Федотов.
“Этот конкурс мы запускаем ежегодно для организаций соотечественников, для того, чтобы поддержать общественные организации наших соотечественников. Мы сейчас объявили конкурс грантов, собираем заявки, но реализация грантов будет в 2024 году”, - пояснил Федтов.
В конкурсе отбираются проекты по:
организации мероприятий в рамках празднования Дня русского языка и Дня народного единства;
изданию материалов о соотечественниках, проживающих в Абхазии, ихобъединениях, памятных местах, связанных с соотечественниками, вкладе выходцев из Российской Федерации в государственное строительство, экономику и культуру Абхазии;
проведению образовательных мероприятий, направленных на сохранение языковой идентичности соотечественников, проживающих в Абхазии;
проведению культурно-гуманитарных мероприятий, направленных на сохранение этнокультурной идентичности и презентацию творческого потенциала соотечественников, проживающих в Абхазии;
проведению мероприятий, посвященных памятным датам российской истории, культуры и юбилейным датам выдающихся деятелей российской культуры.
Гранты на сумму не более 2 тысяч долларов США. Комиссия из представителей Посольства и Россотрудничества будет отбирать лучшие проекты, которые затем будут отправлены в центральный офис в Москве.
“Нас, конечно, будет интересовать, насколько раскрыта тема и какая целевая аудитория будет задействована в данном проекте, сколько соотечественников будет задействовано в реализации этого проекта, и насколько этот проект будет интересен, в том числе и жителям Абхазии”, - подчеркнул Федотов.
Прием заявок на участие в конкурсе Россотрудничества открыт с 1 по 19 марта. Все заявки принимаются в электронной форме на почту представительства Россотрудничества - abhazia@rs.gov.ru.
Официальную информацию по конкурсной программе можно прочитать в Telegram-канале "Гранты Россотрудничества. Абхазия".
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