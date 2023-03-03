https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/rossotrudnichestvo-v-abkhazii-obyavilo-konkurs-grantov-dlya-sootechestvennikov-1044433565.html

Россотрудничество в Абхазии объявило конкурс грантов для соотечественников

Россотрудничество в Абхазии объявило конкурс грантов для соотечественников

Прием заявок на участие в конкурсе Россотрудничества будет открыт с 1 по 19 марта. 03.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-03T17:00+0300

2023-03-03T17:00+0300

2023-03-03T17:30+0300

в абхазии

россотрудничество

россотрудничество в абхазии

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Россотрудничество в Абхазии объявило конкурс грантов для организаций соотечественников в республике. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства в республике Дмитрий Федотов.В конкурсе отбираются проекты по:Гранты на сумму не более 2 тысяч долларов США. Комиссия из представителей Посольства и Россотрудничества будет отбирать лучшие проекты, которые затем будут отправлены в центральный офис в Москве.“Нас, конечно, будет интересовать, насколько раскрыта тема и какая целевая аудитория будет задействована в данном проекте, сколько соотечественников будет задействовано в реализации этого проекта, и насколько этот проект будет интересен, в том числе и жителям Абхазии”, - подчеркнул Федотов.Прием заявок на участие в конкурсе Россотрудничества открыт с 1 по 19 марта. Все заявки принимаются в электронной форме на почту представительства Россотрудничества - abhazia@rs.gov.ru.Официальную информацию по конкурсной программе можно прочитать в Telegram-канале "Гранты Россотрудничества. Абхазия".

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россотрудничество, россотрудничество в абхазии, представительство россотрудничества в украине