https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/svo-rossiyskiy-bronepoezd--na-glavnom-puti-1044423329.html

СВО: российский бронепоезд – на главном пути

СВО: российский бронепоезд – на главном пути

История Железнодорожных войск России началась в августе 1851 года, и все же бронепоезд – не гость из прошлого. 03.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-03T08:55+0300

2023-03-03T08:55+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательБронированные "монстры" на рельсах Минобороны РФ за время СВО доказали высокую эффективность и надежность при выполнении широкого спектра боевых задач – разведывательных, наступательных, оборонительных, инженерных. Российские войска располагают бронепоездами "Амур", "Байкал", "Волга", "Дон" и "Терек".В Минобороны РФ рассказали о действиях в зоне СВО бронепоезда "Волга" из состава войск Западного военного округа. Видеосюжет раскрыл особенности восстановления железной дороги сразу после технической разведки и разминирования полотна и прилегающих участков местности. Защита железнодорожных путей – основное, созидательное предназначение специального поезда. А еще известно, что в марте 2022 года бронепоезд обеспечил успешную эвакуацию из зоны боевых действий в Крым около 300 мирных иностранцев.В ходе СВО эффективно решал боевые и гуманитарные задачи построенный в Сибири бронепоезд "Енисей", доставлял в освобожденные населенные пункты продовольствие и стройматериалы.Бронепоезд не зависит от сезонной распутицы, устойчив к обстрелу широкого круга вооружений – вагоны с личным составом защищены 20-мм сталью, имеет средства защиты от взрывных устройств, отличается высокой мобильностью. По развитой сети железных дорог способен вести патрулирование, бороться с диверсионно-разведывательными группами противника, оперативно прибывать на боевую позицию в любой район СВО. Тепловоз находится в центре специального состава, а в голове и хвосте – имеются бронекапсулы с огневыми точками. Этот вооруженный до зубов "монстр" готов днем и ночью уничтожать наземные и воздушные цели огнем крупнокалиберных пулеметов, 23-мм зенитных установок, располагает беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, бронепоезд может нести на борту боевые машины пехоты с автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм.Новое пришествие "призраков"Несколько бронепоездов на вооружении российских железнодорожных войск активно действовали в ходе военных конфликтов на Кавказе в 1990-х и начале 2000-х годов. После завершения контртеррористической операции специальные составы не застоялись на запасных путях, регулярно участвовали в войсковых учениях. Эти железнодорожные "монстры" имеют значительный модернизационный потенциал, представляют собой надежную платформу для наращивания ударной мощи. Специальный состав может быть оснащен зенитными ракетными комплексами и танками – для стрельбы с закрытых огневых позиций. Сложно переоценить перспективы развития ударного ракетного вооружения на железнодорожной платформе, это совершенно иной технологический уровеньКомплекс "Баргузин" – развитие и продолжение технологических традиций БЖРК "Молодец", который состоял на вооружении в 1987 – 2005 годах. Внешне "Молодец" ничем не отличался от обычного железнодорожного состава: пассажирские и почтовые вагоны, рефрижераторы. Однако в семи вагонах располагались пункт управления, узел связи, дизель-электростанция, общежитие и столовая военнослужащих, и в девяти – пусковые модули (командный пункт, установка с ракетой, технологическое оборудование). Одна твердотопливная ракета "Молодца" (РТ-23 УТТХ) могла поразить противника на дальности до 10 тысяч км десятью боевыми блоками мощностью по 430 килотонн. Разумеется, противник не может вычислить местонахождение подобного поезда на просторах России.Новое пришествие "ракетных призраков" РЖД и презентованный сегодня командованием РВСН "новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США" – не обещают коллективному Западу ни комфортной "гегемонии", ни привычной безнаказанности. А пока многополярный мир и систему равной, неделимой безопасности формируют и утверждают российский бронепоезд "Волга" и другие "монстры" СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, нато