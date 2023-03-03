https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/tovarooborot-abkhazii-i-rossii-v-2022-godu-stal-rekordnym--1044428236.html
Товарооборот Абхазии и России в 2022 году стал рекордным
Товарооборот Абхазии и России в 2022 году стал рекордным
Государственный таможенный комитет Абхазии подводит итоги работы за 2022 год в пятницу, 3 марта. 03.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-03T12:07+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Товарооборот Абхазии с Россией в 2022 году составил рекордные 30 миллиардов 451,6 миллиона рублей, что больше на 3 миллиарда 448,5 миллиона рублей, чем в 2021 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа.Кроме того, он сообщил, что наблюдается рост экспорта абхазских товаров в Россию на 5,9% и составляет 5,1 миллиарда рублей. Лабахуа отметил, что это свидетельствует о том, что Россия является для республики основным стратегическим партнером. Доля товарооборота Абхазии с Российской за 2022 год составила 76%. Других стран – 24%.Абхазские товары в 2022 году экспортировались в Российскую Федерацию, Турцию, Белоруссию, а также в качестве гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.Основные усилия таможенных служб Абхазии и России были направлены на реализацию программы формирования общего социального и экономического пространства между странами на основе гармонизации законодательства двух стран.Кабинет министров Абхазии утвердил положение "О применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического пространства".
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таможня, абхазия, россия
Товарооборот Абхазии и России в 2022 году стал рекордным
12:07 03.03.2023 (обновлено: 12:14 03.03.2023)
Государственный таможенный комитет Абхазии подводит итоги работы за 2022 год в пятницу, 3 марта.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Товарооборот Абхазии с Россией в 2022 году составил рекордные 30 миллиардов 451,6 миллиона рублей, что больше на 3 миллиарда 448,5 миллиона рублей, чем в 2021 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа.
"В 2022 году товарооборот Абхазии с Россией вырос на 13% и составил рекордные 30 миллиардов 451,6 миллиона рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 3 миллиарда 448,5 миллиона рублей", – заметил он.
Кроме того, он сообщил, что наблюдается рост экспорта абхазских товаров в Россию на 5,9% и составляет 5,1 миллиарда рублей.
Лабахуа отметил, что это свидетельствует о том, что Россия является для республики основным стратегическим партнером.
Доля товарооборота Абхазии с Российской за 2022 год составила 76%. Других стран – 24%.
Абхазские товары в 2022 году экспортировались в Российскую Федерацию, Турцию, Белоруссию, а также в качестве гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.
Лабахуа добавил, что в 2022 году таможенный комитет продолжил работы по укреплению международного таможенного сотрудничества.
Основные усилия таможенных служб Абхазии и России были направлены на реализацию программы формирования общего социального и экономического пространства между странами на основе гармонизации законодательства двух стран.
Кабинет министров Абхазии утвердил положение "О применении на территории Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического пространства".