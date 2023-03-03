https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/tovarooborot-abkhazii-s-turtsiey-vyros-na-142-v-2022-godu--1044430455.html
Товарооборот Абхазии с Турцией вырос на 142% в 2022 году
Товарооборот Абхазии с Турцией вырос на 142% в 2022 году
Внешнеторговый оборот Абхазии за 2022 год составил 39,9 миллиарда рублей. 03.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-03T13:50+0300
2023-03-03T13:50+0300
2023-03-03T13:50+0300
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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Товарооборот Абхазии с Турцией в 2022 году увеличился на 142% по сравнению с 2021 годом или на 2 миллиарда 671,2 миллиона рублей и составил 4 миллиарда 544,6 миллиона рублей. Экспорт составил 1 миллиард 597 миллионов рублей, это на 1 миллиард 141,7 миллиона больше, чем в 2021 году. Импорт составил 2 миллиарда 946,7 миллиона рублей, что на 1 миллиард 529,5 миллиона рублей больше, чем в 2021 году.
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турция, абхазия, экономика, товарооборот, таможня
турция, абхазия, экономика, товарооборот, таможня
Товарооборот Абхазии с Турцией вырос на 142% в 2022 году
Внешнеторговый оборот Абхазии за 2022 год составил 39,9 миллиарда рублей.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Товарооборот Абхазии с Турцией в 2022 году увеличился на 142% по сравнению с 2021 годом или на 2 миллиарда 671,2 миллиона рублей и составил 4 миллиарда 544,6 миллиона рублей.
В общем объеме внешней торговли Абхазии на Турцию пришлось 11%.
Экспорт составил 1 миллиард 597 миллионов рублей, это на 1 миллиард 141,7 миллиона больше, чем в 2021 году.
Импорт составил 2 миллиарда 946,7 миллиона рублей, что на 1 миллиард 529,5 миллиона рублей больше, чем в 2021 году.