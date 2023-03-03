https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/vneshnetorgovyy-oborot-abkhazii-v-2022-godu-sostavil-pochti-40-milliardov-rubley-1044428632.html
Внешнеторговый оборот Абхазии в 2022 году составил почти 40 миллиардов рублей
Внешнеторговый оборот Абхазии в 2022 году составил почти 40 миллиардов рублей
Председатель ГТК Отар Хеция отметил, что на положительную динамику исполнения плановых показателей по таможенным платежам в 2022 году оказали влияние меры по... 03.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-03T12:37+0300
2023-03-03T12:37+0300
2023-03-03T12:37+0300
в абхазии
таможня
абхазия
экспорт
импорт
товарооборот
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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Внешнеторговый оборот Абхазии за 2022 год составил 39,9 миллиардов рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 11,2%. План за 2022 год выполнен на 117%, об этом рассказал первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа.Товарооборот республики по импорту в 2022 году составил 32 миллиарда 968 миллиона рублей. В сравнении с 2021 годом рост - 3 миллиарда 104 миллионов рублей или 10,4%.Лабахуа отдельно отметил долю грузоперевозок в Абхазию. Так, по его словам, в прошлом году автомобильным транспортом перемещено грузов на сумму 29 миллиардов 669 миллионов рублей. Железнодорожным транспортом - на 5 миллиардов 617 миллионов рублей. Морским видом транспорта - на 4 миллиарда 645 миллионов рублей.
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таможня, абхазия, экспорт, импорт, товарооборот
таможня, абхазия, экспорт, импорт, товарооборот
Внешнеторговый оборот Абхазии в 2022 году составил почти 40 миллиардов рублей
Председатель ГТК Отар Хеция отметил, что на положительную динамику исполнения плановых показателей по таможенным платежам в 2022 году оказали влияние меры по усилению таможенного контроля, а также структурные изменения в таможенных органах.
СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Внешнеторговый оборот Абхазии за 2022 год составил 39,9 миллиардов рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 11,2%. План за 2022 год выполнен на 117%, об этом рассказал первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа.
В 2022 году объем экспортных поставок из Абхазии составил 6 миллиардов 963 миллионов рублей. В сравнении с 2021 годом показатель вырос на 903 миллиона рублей или на 14,9%.
Товарооборот республики по импорту в 2022 году составил 32 миллиарда 968 миллиона рублей. В сравнении с 2021 годом рост - 3 миллиарда 104 миллионов рублей или 10,4%.
Лабахуа отдельно отметил долю грузоперевозок в Абхазию.
Так, по его словам, в прошлом году автомобильным транспортом перемещено грузов на сумму 29 миллиардов 669 миллионов рублей. Железнодорожным транспортом - на 5 миллиардов 617 миллионов рублей. Морским видом транспорта - на 4 миллиарда 645 миллионов рублей.