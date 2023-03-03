https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/vneshnetorgovyy-oborot-abkhazii-v-2022-godu-sostavil-pochti-40-milliardov-rubley-1044428632.html

Внешнеторговый оборот Абхазии в 2022 году составил почти 40 миллиардов рублей

Внешнеторговый оборот Абхазии в 2022 году составил почти 40 миллиардов рублей

Председатель ГТК Отар Хеция отметил, что на положительную динамику исполнения плановых показателей по таможенным платежам в 2022 году оказали влияние меры по... 03.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-03T12:37+0300

2023-03-03T12:37+0300

2023-03-03T12:37+0300

в абхазии

таможня

абхазия

экспорт

импорт

товарооборот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/03/1044428101_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6b525198146668d6278120f08ddb370b.jpg

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Внешнеторговый оборот Абхазии за 2022 год составил 39,9 миллиардов рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 11,2%. План за 2022 год выполнен на 117%, об этом рассказал первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа.Товарооборот республики по импорту в 2022 году составил 32 миллиарда 968 миллиона рублей. В сравнении с 2021 годом рост - 3 миллиарда 104 миллионов рублей или 10,4%.Лабахуа отдельно отметил долю грузоперевозок в Абхазию. Так, по его словам, в прошлом году автомобильным транспортом перемещено грузов на сумму 29 миллиардов 669 миллионов рублей. Железнодорожным транспортом - на 5 миллиардов 617 миллионов рублей. Морским видом транспорта - на 4 миллиарда 645 миллионов рублей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможня, абхазия, экспорт, импорт, товарооборот