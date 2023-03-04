https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/dzhindzholiya-rasskazala-kak-assotsiatsiya-reabilitologov-budet-pomogat-cheloveku--1044407075.html
Джинджолия рассказала, как ассоциация реабилитологов будет помогать людям
Джинджолия рассказала, как ассоциация реабилитологов будет помогать людям
В Абхазии создана Ассоциация реабилитологов. Для чего она создавалась, кто вошел в нее, с кем будет работать организация и какие задачи перед собой ставит, в... 04.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-04T12:41+0300
2023-03-04T12:41+0300
2023-03-04T13:25+0300
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Джинджолия рассказала, как ассоциация реабилитологов будет помогать человеку
Джинджолия рассказала, как ассоциация реабилитологов будет помогать человеку
В ассоциацию, помимо реабилитологов, входят и специалисты, тесно связанные со сферой реабилитации, – логопеды, психологи, педагоги.Задача ассоциации - консолидировать работу в сфере реабилитации с пациентами и подтянуть государство для решения проблем, сказала Джинджолия в беседе на радио."Наша задача – помочь человеку после больницы, направить, объяснить, с кем работать, как работать, как жить, как взаимодействовать. Специалистов, которые могут ему помочь, очень много, а вот к кому именно обращаться – в этом вопрос, мы будем направлять. Мы работаем очень тесно со всеми врачами в Абхазии, и информация о пациентах будет доступна всем врачам из ассоциации", – сказала Джинджолия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, минздрав абхазии, реабилитация, аудио
подкасты, минздрав абхазии, реабилитация, аудио
Джинджолия рассказала, как ассоциация реабилитологов будет помогать людям
12:41 04.03.2023 (обновлено: 13:25 04.03.2023)
В Абхазии создана Ассоциация реабилитологов. Для чего она создавалась, кто вошел в нее, с кем будет работать организация и какие задачи перед собой ставит, в эфире радио Sputnik рассказала руководитель ассоциации Асмат Джинджолия.
В ассоциацию, помимо реабилитологов, входят и специалисты, тесно связанные со сферой реабилитации, – логопеды, психологи, педагоги.
Задача ассоциации - консолидировать работу в сфере реабилитации с пациентами и подтянуть государство для решения проблем, сказала Джинджолия в беседе на радио.
"Наша задача – помочь человеку после больницы, направить, объяснить, с кем работать, как работать, как жить, как взаимодействовать. Специалистов, которые могут ему помочь, очень много, а вот к кому именно обращаться – в этом вопрос, мы будем направлять. Мы работаем очень тесно со всеми врачами в Абхазии, и информация о пациентах будет доступна всем врачам из ассоциации", – сказала Джинджолия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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