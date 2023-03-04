https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/trener-deti-prikhodyat-v-sport-ne-znaya-gde-levo-gde-pravo--1044420408.html
Тренер: дети приходят в спорт, не зная, где лево, где право
Тренер: дети приходят в спорт, не зная, где лево, где право
Заслуженный тренер Абхазии Георгий Чалигава в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии детского футбола в Абхазии и проблеме физического воспитания детей. 04.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-04T19:11+0300
2023-03-04T19:11+0300
2023-03-04T19:21+0300
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Дополнительное время: Чалигава о детском футболе сегодня
Дополнительное время: Чалигава о детском футболе сегодня
По словам собеседника радио Sputnik футбол за последнее время очень изменился, если в наше время мы всегда были в движении и тренировочном цикле, то сегодня дети застоялись, команды практически не выезжают, что несомненно сказывается и на состоянии самого футбола.Заслуженный тренер Абхазии также затронул проблемы физического воспитания детей.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, спорт, физкультура, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, физкультура, аудио
Тренер: дети приходят в спорт, не зная, где лево, где право
19:11 04.03.2023 (обновлено: 19:21 04.03.2023)
Заслуженный тренер Абхазии Георгий Чалигава в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии детского футбола в Абхазии и проблеме физического воспитания детей.
По словам собеседника радио Sputnik футбол за последнее время очень изменился, если в наше время мы всегда были в движении и тренировочном цикле, то сегодня дети застоялись, команды практически не выезжают, что несомненно сказывается и на состоянии самого футбола.
Заслуженный тренер Абхазии также затронул проблемы физического воспитания детей.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.