https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/trener-deti-prikhodyat-v-sport-ne-znaya-gde-levo-gde-pravo--1044420408.html

Тренер: дети приходят в спорт, не зная, где лево, где право

Тренер: дети приходят в спорт, не зная, где лево, где право

Заслуженный тренер Абхазии Георгий Чалигава в эфире радио Sputnik рассказал о состоянии детского футбола в Абхазии и проблеме физического воспитания детей. 04.03.2023, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Чалигава о детском футболе сегодня Дополнительное время: Чалигава о детском футболе сегодня

По словам собеседника радио Sputnik футбол за последнее время очень изменился, если в наше время мы всегда были в движении и тренировочном цикле, то сегодня дети застоялись, команды практически не выезжают, что несомненно сказывается и на состоянии самого футбола.Заслуженный тренер Абхазии также затронул проблемы физического воспитания детей.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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